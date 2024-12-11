江國豪回母校麥寮高中獲頒百萬獎　力邀擔任明年全運會嘉賓

記者王悉宇、郭玗潔／雲林報導

世界12強中華隊奪冠，其中對日本投出5.1局無失分超殺表現、被日媒封為「萬能右腕」的江國豪，於今(11)日上午返回雲林縣母校麥寮高中進行分享，學弟妹們都相當興奮，縣長張麗善也將辦發100萬元獎勵金給予鼓勵，希望能激發未來更多的雲林子弟在運動場上用心努力，正好明年全國運動會由雲林縣承辦，張麗善也邀請江國豪明年10月18至23日回來雲林縣擔任全運會的嘉賓。

▲江國豪回雲林縣母校麥寮高中進行分享。（圖／記者王悉宇翻攝）

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江國豪11日上午返回雲林縣母校，受到學弟妹熱烈歡迎，江國豪也讚美學弟妹近幾年比賽成績不錯，希望他們繼續維持，好好訓練，看到現在學校設備充足，很羨慕學弟妹有這麼多資源，也希望雲林縣能把好的選手留在雲林。

江國豪的老師回憶，江國豪學科成績優良，尤其英文很好，還擔任班長，可說是動靜皆宜。另外當時高中投手教練吳秉倫也笑說，剛開始看到江國豪「只是覺得他頭大大的」，那時江國豪發育得比較慢，所以比別人小隻一點，但打棒球的身材條件會隨年齡增長，當時已看到江國豪的未來性，而江國豪的路還很長，希望他在職棒隊投到40歲以上，「口袋的錢再賺多一點」。

▲江▲江國豪高中投手教練吳秉倫認為江高中時就很有潛力。（圖／記者王悉宇翻攝）

雲林縣長張麗善頒發100萬元獎勵金給江國豪鼓勵。縣府表示，江國豪從麥寮高中畢業後，至國立台灣體育大學就讀，近年返回雲林置產並入籍，老婆也是雲林人，這次他代表台灣獲得2024世界棒球冠軍，雲林縣與有榮焉。而雲林縣在棒球發展上不遺餘力，不會因爲是偏鄉的關係，而讓運動發展落後，縣府透過聘用專任運動教練、搭配四級銜接計畫、提高選手獎勵金及參賽補助等機制，培訓雲林縣的體育人才。

縣府指出，麥寮高中是縣內的體育發展重點學校，縣府每年都投注許多的經費協助學校，目前學校在棒球訓練軟、硬體設施都相當齊全、完備，擁有一座媲美職業練習場地的室內練習場，讓選手可以不用擔心風、雨持續練習。目前雲林縣有13所國小重點發展棒球，國中則有7所重點推動，高中部份山、海線各1所學校推動。縣府積極投入各項軟、硬體資源在棒球訓練上，以培養更多優秀的棒球人才。

▲雲林縣頒給江國豪100萬獎金。（圖／記者王悉宇翻攝）