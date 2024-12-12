逛夜市吃鐵板燒2人共食...隔壁情侶幫買單　麥寮偏鄉學童超感謝

記者王悉宇／雲林報導

雲林麥寮鄉興華國小四年級學童日前北上台北市科教館校外教學，晚間由老師帶隊體驗臨江街觀光夜市的熱鬧，進入一家鐵板燒店用餐，孩子們大方有禮貌與店家分享旅程，而一對同時間用餐的情侶默默地為這群孩子買單，餐廳業者把暖心事件貼網曝光後，獲得數千名網友喊讚「感人！善的循環」。

▲華國小學童校外教學，前往臨江街觀光夜市，在鐵板燒店用餐大方有禮貌與店家分享旅程，同時間用餐的一對情侶默默地為這群孩子買單。（圖／記者王悉宇翻攝）



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麥寮興華國小老師林益誠說明，日前帶著全班學童到台北科教館，進行3天2夜愛迪生校外教學，第2天晚上到臨江街夜市一家鐵板燒餐廳，詢問店家因餐費有限，可否讓兩位學生一起享用一份套餐，業者大方允諾並熱情招呼，還特別加量，孩子們也在餐桌上與老闆分享學習心得及趣事，用餐結束要結帳時，餐廳老闆娘才告知，剛才坐在旁邊的客人已經幫孩子們買單了。

▲店家將情侶默默買單的暖舉結網曝光後，獲得數千名網友讚許「感人！善的循環」。（圖／記者王悉宇翻攝）

林益誠表示，小朋友接受這一餐的招待其實很開心，小朋友可以被看見或者是被鼓勵到，所以我們也欣然接受，在品德教育的教導希望小朋友學會感恩。 雖然沒有辦法親口道謝，我們用另外一種方式表達謝意，所以借了一張紙，由小朋友寫下「親愛的叔叔阿姨，謝謝您的晚餐！雞咪」。因老闆娘說他們熟客，所以我們請老闆娘幫我們把卡片轉達給這對情侶，謝謝他們的招待。

鐵板燒業者劉小姐表示，情侶是每週用餐的熟客，而且固定吃老闆炒的，那天剛好師生七人就坐在他們旁邊，聊天的時候詢問他們是哪個學校，是上來比賽嗎？他們大方分享是那個學長姊來畢業旅行，他們跟著上做校外參訪，全班七個人，後來情侶結帳直接拿了兩千塊要幫師生們買單，並希望等他們走遠後再跟老師講，他說「我想出一點心，他們很可愛」。

就是想請他們，幫出一點心意，不用刻意告知，讓他們吃得開心這樣。之後跟老師說了，老師就說 要借紙筆，然後讓孩子在單子背後，寫了那一段感謝的話，當時我就覺得滿感動的，但當下有點忙，我沒有想很多，過幾天又看見卡片，就想說這個故事是我親眼所見、親身感受，才貼到網路分享，溫暖的愛的循環。

▲雖然沒有辦法親口道謝，小朋友寫下感恩的話，請老闆娘幫忙把卡片轉達給這對情侶，謝謝他們的招待。。（圖／記者王悉宇翻攝）