輝容社福基金會捐贈救護車　提升基隆消防緊急救護能量

▲輝容社福基金會捐贈救護車，提升基隆消防局緊急救護能量。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

財團法人新北市私立輝容社會福利慈善事業基金會熱心公益捐贈救護車予基隆市消防局，供七堵分隊汰舊換新使用，將有助提升該市緊急救護服務品質，於今（10日）下午2時於七堵分隊1樓車庫辦理救護車捐贈典禮，輝容社福基金會董事長粟明德及新發製鋼公司張佑聖先生代表出席，由消防局長游家懿代表受贈，並回贈基隆市政府感謝狀及紀念品，基隆市副議長楊秀玉蒞臨會場共襄盛舉，儀式隆重圓滿成功。

輝容社福基金會董事長粟明德先生，亦為新光鋼鐵股份有限公司董事長，長期致力於公益。粟董事長將今年母親告別式上所收的奠禮，購置一輛全新救護車，捐贈給基隆市消防局七堵分隊，不僅是對母親深情的紀念，也彰顯粟董事長對基隆市民生命安全的關懷與承諾。

▲基隆市消防局長游家懿（左）致贈救護車模型及消防寶寶紀念品。

粟明德表示，基金會長期致力深耕於關懷弱勢群體、急難救助、緊急救護、人才培育等，特別是在緊急救護的公益上足跡遍及全省各縣市，迄今已累積捐贈各縣市政府消防局17輛救護車。此次捐贈行動，同時獲得新發製鋼公司董事長張添澄先生的鼎力相助，充分展現企業家「慈悲愛物」的精神，透過實際行動回饋社會，幫助更多需要的人。

基隆市消防局長游家懿表示，面對各種突發事故與災難，我們不僅強化救護人員的急救與應變能力，更需保持警覺，隨時準備啟動高效的救援行動。近期本局救護人員於到院前透過平板傳送之心電圖，也成功挽救一名77歲心肌梗塞患者生命康復出院，對本局救護人員來說是莫大的信心鼓舞，也顯示專業能力與裝備器材的重要性。

游家懿特別感謝粟明德董事長與張添澄董事長，長期投入公益活動，以實際行動捐贈新式的救護車及各式精良的救護裝備回饋給基隆市民，亦加贈12導程心電圖機，穿戴式攝影機5組，5台平板電腦等，將有助救護能量之提昇，讓到院前救護工作發揮最大的效能。