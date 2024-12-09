快訊／基隆廟口夜市仁三路段「休市13天」　將進行騎樓整平工程

▲基隆廟口夜市仁三路段雙邊騎樓將於10日開始施工。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆知名景點「廟口夜市」人潮流量大，但近期卻宣布將於明(10日)休市至22日，時間長達13天。基隆市政府工務處表示，廟口夜市仁三路段騎樓將進行整平工程，美食攤販配合工期暫時休市，施工團隊將會全力趕工、力求如期、如質完成工程，屆時廟口夜市將展現全新的人行友善風貌。

基隆市府表示，為提升市中心區人行環境，積極爭取中央補助「基隆市廟口周邊等騎樓整平計畫」，已獲得總工程經費計2,454萬元，並於於113年10月6日發包完成。市府工務處於3日召開地方說明會與里辦公處及仁三路飲食攤販代表研商，將於本月10日至22日、共計13天進行廟口夜市仁三路(愛三路至愛四路區間)雙邊騎樓整平工程，仁三路飲食攤販區(美食小吃)亦將配合休市以利施工。

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工務處長陳耀川表示，步行環境改善是城市邁向「以人為本」的象徵，工務處會持續推動市中心區、田寮河周邊地區的騎樓整平工作，營造優質的城市步行環境。感謝仁三路沿線周邊店家攤商及居民全力支持，施工期間造成噪音振動粉塵等影響，還請體諒，施工團隊會盡全力趲趕，如期如質完成本項工程，讓廟口夜市(仁三路段)展現全新的人行友善風貌。