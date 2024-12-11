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活躍老化魅力四射　基隆長青學苑成果展

▲基隆長青學苑成果展。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆長青學苑成果展。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長青學苑（第42期）活躍老化魅力四射，基隆長青學苑成果展於10日辦理開幕儀式，基隆市府1、2樓文化藝廊展出學員作品，參展班級包括手機相機數位攝影班、楷行進階班、水墨畫班、書法行書班、西畫班、禪繞畫班等；共計約百件作品，在各班老師用心帶領指導下，每件作品皆展現學員們終身學習、享受生活的最佳寫照。

同日下午14時，學員動態成果嘉年華會於基隆市藝文中心演藝廳隆重登場，由基隆市社會處長楊玉欣及承辦單位環宇國際文化教育基金會林景德董事長及黃子豪總監到場帶領出席，頒發長青學苑講師授業感謝狀及班級代表熱心服務感謝狀。

▲基隆長青學苑成果展。（圖／記者郭世賢翻攝）

長青學苑學員也為成果發表會帶來精彩表演，由愈打愈健康幸福班、國際標準舞班、土風舞班、易天華養身與運動、手機生活實用班、日文班、柔力球班等班級近500位師生共同展演成果。長青學員透過各種多元學習活動，更佳充分體現了「活到老，學到老」的不朽精神。

社會處楊玉欣處長表示，感謝各位長者願意出門學習，讓自己生活寫下精彩的回憶，今年長青學員選課共計1,441人次，其中，超過90歲的學員共有8位，充分實踐活躍在地老化及終身學習精神。另外，市府1、2樓藝廊展出的長青學員「藝文書畫」作品，展期自12月10日起至12月20日止，非常值得大家細細品味觀賞。

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