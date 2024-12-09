創全國監獄機關首例！雲監獲廉政界奧斯卡「透明晶質獎」肯定

▲行政院副院長鄭麗君與矯正署署長周輝煌及雲林監獄人員。（圖／記者王悉宇翻攝）



記者王悉宇／雲林報導

「透明晶質獎」被譽為台灣公部門的奧斯卡金像獎，能彰顯機關的勤政與廉能，係廉能治理的最高肯定；法務部矯正署雲林監獄今年代表法務部矯正署參加法務部第2屆透明晶質獎競賽，從全國26個參獎機關中脫穎而出，榮獲為「創新廉能措施類」優選機關，亦為全國第一個獲此殊榮的監獄機關。

署長周輝煌及典獄長蘇維闊受邀出席今（9）日頒獎典禮接受行政院鄭麗君副院長頒獎表揚，接下優選機關的獎座與獎狀，象徵矯正機關推動廉能治理成效，種種的努力已讓外界有所感受，深獲評選學者及專家的肯定，此次雲林監獄獲得「第2屆透明晶質獎」優選機關就是最好的印證。

雲林監獄典獄長蘇維闊表示，廉能透明是雲林監獄一直戮力前進的目標，雖然讓監獄從黑暗、冰冷、佈滿鐵窗的刻板印象，蛻變成陽光、扶助、人性與溫暖，是一件充滿挑戰的旅程，但是雲監勇於接受挑戰，期許讓每位受刑人都能感受溫暖，在懲戒、規訓接受教誨期間，也能受到照顧、學習及成長，未來我們仍會一本初衷，在工作崗位上落實以收容人為本，強化廉能治理，力行獄政革新，為建構社會安全網努力不懈。

▲行政院副院長鄭麗君頒發獎狀予雲林監獄典獄長蘇維闊。（圖／記者王悉宇翻攝）