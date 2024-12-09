傳逾10萬人遭囚！敘利亞「地下牢房」被攻破　煉獄折磨內幕曝光

▲在阿塞德的獨裁統治下，數以萬計的囚犯被關押在賽德納亞軍事監獄，如今終於獲釋。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

敘利亞反抗軍發動閃電攻勢，8日奪下首都大馬士革，推翻長年獨裁的阿塞德政權。他們所到之處，也釋放各地監獄犯，惡名昭彰的賽德納亞軍事監獄（Saydnaya Military Prison），更被發現竟有10萬囚犯受困環境惡劣的地下牢房，目前正在等待援助。

敘利亞內戰2011年爆發以來，政府軍已經逮捕數十萬人，關押環境被人權團體形容相當惡劣。反抗軍聯盟「沙姆解放運動」（HTS）7日釋放霍姆斯軍事監獄（Homs Military Prison）的3500多名囚犯，8日進入首都之後，也宣布「賽德納亞監獄的暴政時代結束了」，因為這座監獄已然成為阿塞德時代最黑暗暴行的代名詞。

敘利亞民防組織「白頭盔」（The White Helmets）調查報告顯示，許多人被關押在賽德納亞監獄的隱匿地下牢房，該組織已經獄中佈署5個「專業應急小組」，在知情人士的幫助下，展開救援行動。

Footage allegedly from Saydnaya prison, Syria. The moment when women and children are freed pic.twitter.com/FDbZKcd7tg — Ted (@Ted_TEFL) December 8, 2024

大馬士革當局表示，大家仍在努力釋放囚犯，其中一些人因為地下牢房缺乏通風「幾乎窒息而死」。他們也在社群媒體呼籲曾替阿塞德政權效力的軍人與監獄人員，提供地下牢房大門的電子鎖密碼，以利釋放「在監視器畫面上看到的10萬多名被拘留者。」

半島電視台報導、社群媒體流傳的影片顯示，人們試圖進入地下牢房更下層之處，一名男子持棍鑿破矮牆，露出後方一片漆黑的暗室，還有懵懂的小男孩跟媽媽一起被關押，旁邊有人急忙說道，「阿薩德倒台了。不要害怕。」而監獄外面也擠滿人潮，許多民眾都期盼親友也能順利獲釋。

路透社援引報導的影片顯示，反抗軍開槍破壞賽德納亞的牢房大門與門鎖，大量囚犯迅速湧向走廊。大馬士革街頭上，幾名獲釋囚犯們一邊狂奔，一邊詢問路人到底發生了什麼事情，得知阿塞德政府被推翻之後，興奮地大笑起來。

Syrians are still being broken out of #Assad’s infamous #Saydnaya prison — as each layer underground is being accessed with time.



Extraordinary scenes. pic.twitter.com/6g35z9nUGO — Charles Lister (@Charles_Lister) December 8, 2024

BBC報導，在阿塞德的統治之下，成千上萬人在賽德納亞監獄遭受酷刑、性侵、大規模處決，許多人再也沒有出現，家屬往往多年以來，都不知道他們的生死。

倖存者肖格雷（Omar al-Shogre）8日談起10多歲時在獄中度過的3年，「他們強迫我深愛的表弟折磨我，也強迫我折磨他。否則，我們倆都會被處決。」一個敘利亞人權網絡估計，2011年內戰爆發以來，已有超過13萬人在這種條件下被拘留。

Like the circles of hell in Dante’s inferno, in #Syria’s infamous #Saidnaya prison detainees were kept cut off from the outside world in secret underground cells for years or even decades - until today.

pic.twitter.com/N2Twm8HIkW — Donatella Rovera (@DRovera) December 8, 2024

總部位於土耳其的「賽德納亞監獄被拘留者和失蹤者協會」（ADMSP）2022年發布報告指出，自從敘利亞內戰開始以後，賽德納亞「實際上已經變成了一座死亡集中營」。根據估計，2011至2018年，逾3萬名被拘留者遭處決，或者因為酷刑折磨、缺乏醫療照顧或飢餓致死。根據少數獲釋囚犯說法，2018至2021年，還有至少500名囚犯被處決。

2017年，國際特赦組織形容賽德納亞是一座「人類屠宰場」並且宣稱這些處決都獲得阿塞德政府最高層的授權。當時，敘利亞政府駁斥這些說法「毫無根據」、「缺乏真相」，並且堅稱敘利亞所有處決都遵循適當程序。