傳逾10萬人遭囚！敘利亞「地下牢房」被攻破　煉獄折磨內幕曝光

▲在阿塞德的獨裁統治下,數以萬計的囚犯被關押在賽德納亞軍事監獄,如今終於獲釋。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

敘利亞反抗軍發動閃電攻勢,8日奪下首都大馬士革,推翻長年獨裁的阿塞德政權。他們所到之處,也釋放各地監獄犯,惡名昭彰的賽德納亞軍事監獄(Saydnaya Military Prison),更被發現竟有10萬囚犯受困環境惡劣的地下牢房,目前正在等待援助。

敘利亞內戰2011年爆發以來,政府軍已經逮捕數十萬人,關押環境被人權團體形容相當惡劣。反抗軍聯盟「沙姆解放運動」(HTS)7日釋放霍姆斯軍事監獄(Homs Military Prison)的3500多名囚犯,8日進入首都之後,也宣布「賽德納亞監獄的暴政時代結束了」,因為這座監獄已然成為阿塞德時代最黑暗暴行的代名詞。

敘利亞民防組織「白頭盔」(The White Helmets)調查報告顯示,許多人被關押在賽德納亞監獄的隱匿地下牢房,該組織已經獄中佈署5個「專業應急小組」,在知情人士的幫助下,展開救援行動。

Footage allegedly from Saydnaya prison, Syria. The moment when women and children are freed pic.twitter.com/FDbZKcd7tg

大馬士革當局表示,大家仍在努力釋放囚犯,其中一些人因為地下牢房缺乏通風「幾乎窒息而死」。他們也在社群媒體呼籲曾替阿塞德政權效力的軍人與監獄人員,提供地下牢房大門的電子鎖密碼,以利釋放「在監視器畫面上看到的10萬多名被拘留者。」

半島電視台報導、社群媒體流傳的影片顯示,人們試圖進入地下牢房更下層之處,一名男子持棍鑿破矮牆,露出後方一片漆黑的暗室,還有懵懂的小男孩跟媽媽一起被關押,旁邊有人急忙說道,「阿薩德倒台了。不要害怕。」而監獄外面也擠滿人潮,許多民眾都期盼親友也能順利獲釋。

路透社援引報導的影片顯示,反抗軍開槍破壞賽德納亞的牢房大門與門鎖,大量囚犯迅速湧向走廊。大馬士革街頭上,幾名獲釋囚犯們一邊狂奔,一邊詢問路人到底發生了什麼事情,得知阿塞德政府被推翻之後,興奮地大笑起來。

Syrians are still being broken out of #Assad ’s infamous #Saydnaya prison — as each layer underground is being accessed with time. Extraordinary scenes. pic.twitter.com/6g35z9nUGO

BBC報導,在阿塞德的統治之下,成千上萬人在賽德納亞監獄遭受酷刑、性侵、大規模處決,許多人再也沒有出現,家屬往往多年以來,都不知道他們的生死。

倖存者肖格雷(Omar al-Shogre)8日談起10多歲時在獄中度過的3年,「他們強迫我深愛的表弟折磨我,也強迫我折磨他。否則,我們倆都會被處決。」一個敘利亞人權網絡估計,2011年內戰爆發以來,已有超過13萬人在這種條件下被拘留。

Like the circles of hell in Dante’s inferno, in #Syria’s infamous #Saidnaya prison detainees were kept cut off from the outside world in secret underground cells for years or even decades - until today.

pic.twitter.com/N2Twm8HIkW