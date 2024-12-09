恐怖瞬間曝！雲林女駕車「直直撞」路邊車尾　路人騰空重摔在地

記者王悉宇、黃資真／雲林報導

雲林縣虎尾鎮林森路今(9日)上午8時許發生一起車禍，丁姓女子(35歲)駕車返家途中，因恍神撞上路邊停放的車輛，更當場撞倒無辜的黃姓路人(52歲)，救護人員獲報到場將2人送醫救治，所幸並無大礙，而事發的恐怖瞬間也曝光。

▲雲林女子一時恍惚撞上路邊停放的車輛，路人還被撞噴重摔在地。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

畫面中可以看見，當時黃男走在路旁，此時白車往停放車輛的車尾追撞，再撞上黃男，導致他整個人騰空重摔在地，白車再繼續往前推撞，事發後丁女未立即打檔下車，而輪胎仍持續空轉造成燒胎，飄出陣陣白煙，直到熱心民眾上前協助才熄火。

警方說明，丁女駕車沿林森路一段由埒內往虎尾市區方向行駛，行經書局前因一時恍神，車身往路邊偏移撞上停放的車輛，造成3輛轎車、1輛機車受損，首當其衝的轎車保險桿還被撞到掉落，可見當時撞擊力道之大。

▲第一輛挨撞的轎車車尾保險桿掉落、後車廂翹起。



不僅如此，路人黃男也無辜受到波及，受有臉部撕裂傷、左腳肢體疼痛，意識清楚，救護人員到場隨即將他與肇事駕駛丁女送醫，所幸2人皆無大礙。

初步調查丁女無酒精反應，呼籲用路人出門前應注意自已身體狀況，駕駛各類車輛應隨時注意道路人、車狀況，減速慢行，以策安全。

▲事發地點還留有燒胎造成的痕跡。