　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恐怖瞬間曝！雲林女駕車「直直撞」路邊車尾　路人騰空重摔在地

記者王悉宇、黃資真／雲林報導

雲林縣虎尾鎮林森路今(9日)上午8時許發生一起車禍，丁姓女子(35歲)駕車返家途中，因恍神撞上路邊停放的車輛，更當場撞倒無辜的黃姓路人(52歲)，救護人員獲報到場將2人送醫救治，所幸並無大礙，而事發的恐怖瞬間也曝光。

▲▼ 雲林女子一時恍惚撞上路邊停放的車輛，撞倒路人。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

▲雲林女子一時恍惚撞上路邊停放的車輛，路人還被撞噴重摔在地。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

畫面中可以看見，當時黃男走在路旁，此時白車往停放車輛的車尾追撞，再撞上黃男，導致他整個人騰空重摔在地，白車再繼續往前推撞，事發後丁女未立即打檔下車，而輪胎仍持續空轉造成燒胎，飄出陣陣白煙，直到熱心民眾上前協助才熄火。

警方說明，丁女駕車沿林森路一段由埒內往虎尾市區方向行駛，行經書局前因一時恍神，車身往路邊偏移撞上停放的車輛，造成3輛轎車、1輛機車受損，首當其衝的轎車保險桿還被撞到掉落，可見當時撞擊力道之大。

▲▼ 雲林女子一時恍惚撞上路邊停放的車輛，撞倒路人。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

▲第一輛挨撞的轎車車尾保險桿掉落、後車廂翹起。

不僅如此，路人黃男也無辜受到波及，受有臉部撕裂傷、左腳肢體疼痛，意識清楚，救護人員到場隨即將他與肇事駕駛丁女送醫，所幸2人皆無大礙。

初步調查丁女無酒精反應，呼籲用路人出門前應注意自已身體狀況，駕駛各類車輛應隨時注意道路人、車狀況，減速慢行，以策安全。

▲▼ 雲林女子一時恍惚撞上路邊停放的車輛，撞倒路人。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

▲事發地點還留有燒胎造成的痕跡。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
張忠謀新書發表冠蓋雲集　蔡英文、魏哲家現身
退休建築師顧病妻崩潰　抱她從14樓往下丟…自首畫面曝
內湖母女遭警嗆：妳怎麼還沒死　檢不排除教唆自殺罪偵辦
阿塞德40多款豪華名車收藏曝光　這輛法拉利超跑要價近億
高鐵淋水媽護兒！她列3關鍵「法律站不住腳」：不值得阿
獨／內湖警「惡毒嘲諷8字」！　釀母女雙屍悲劇
母女遭詐1200萬雙亡　25歲兒悲痛認屍
《娛樂百分百》驚傳收攤！羅志祥揭心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

秀水清晨民宅火警！老父返家見大火　兒冒險跳樓逃生

到府假裝按摩！起色心手指性侵女友人　運將辯「不小心碰到的」　

退休建築師顧病妻身心崩潰　抱她從14樓往下丟…自首畫面曝

內湖母女遭詐1200萬！警嗆：妳怎麼還沒死　檢不排除教唆自殺罪偵辦

LINE群組成戰場！社區女主委改姓「猴」　嘲諷男監委遭提告起訴

摸魚、抽菸遭客訴　居服員發文公審挨告！雇主超狂背景曝

重機男超速48km要扣牌！質疑「隱匿執法」　警回嗆：沒看過壞人

前苗栗通霄鎮長涉貪判5年　另涉13件工程索賄案又被起訴

獨／內湖母女遭詐1200萬！承辦警「惡毒嘲諷8字」　釀雙屍悲劇

內湖母女遭詐1200萬還被警嘲諷雙亡　25歲兒悲痛赴殯儀館認屍

周董最終場！正妹飛8hrs回台　大巨蛋外頂寒風「求1張票」

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

高鐵女乘客為搶位「水淋小孩」　母反擊礦泉水倒她頭

周杰倫演唱會點告白氣球　Rap男曾是選秀節目選手

周杰倫DAY4／ 山下智久降臨大巨蛋同框林志玲　陳傑憲率中華隊現身！歐陽妮妮怕臨盆

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

高鐵爆搶位糾紛！女乘客水淋小孩　母反擊拿礦泉水倒她頭上

周杰倫再合體江蕙唱〈菊花台〉〈煙花易冷〉！　台下超多大咖...「三年二班」許光漢也來了

周杰倫台下超多大咖 「三年二班」許光漢也來了

敘利亞反叛軍占領大馬士革！政府認了「總統阿塞德已倒台」

秀水清晨民宅火警！老父返家見大火　兒冒險跳樓逃生

到府假裝按摩！起色心手指性侵女友人　運將辯「不小心碰到的」　

退休建築師顧病妻身心崩潰　抱她從14樓往下丟…自首畫面曝

內湖母女遭詐1200萬！警嗆：妳怎麼還沒死　檢不排除教唆自殺罪偵辦

LINE群組成戰場！社區女主委改姓「猴」　嘲諷男監委遭提告起訴

摸魚、抽菸遭客訴　居服員發文公審挨告！雇主超狂背景曝

重機男超速48km要扣牌！質疑「隱匿執法」　警回嗆：沒看過壞人

前苗栗通霄鎮長涉貪判5年　另涉13件工程索賄案又被起訴

獨／內湖母女遭詐1200萬！承辦警「惡毒嘲諷8字」　釀雙屍悲劇

內湖母女遭詐1200萬還被警嘲諷雙亡　25歲兒悲痛赴殯儀館認屍

秀水清晨民宅火警！老父返家見大火　兒冒險跳樓逃生

《漫威爭鋒》72小時狂吸千萬玩家　超級英雄6v6戰鬥同上續創新高

兒時偶像變朋友！春風「周杰倫是每個人的童年」　網友查他年齡嚇到

爆全民防衛園遊會狂花900萬　羅智強酸沈伯洋：黑熊學院飽了

抹茶營養成分遠高於綠茶　醫提醒：加糖或牛奶抵銷益處

到府假裝按摩！起色心手指性侵女友人　運將辯「不小心碰到的」　

女做醫美亡！醫籲規定「專科麻醫」麻醉　邱泰源：可以立即討論

一生必看一次！網點名「3歌手演唱會」花錢值得：看了感動到哭

1天2500場！陸多家銀行用AI面試　應徵者：可重來「比真人輕鬆」

周祖翼：將立法促進兩岸行業共通標準　探索共同市場先行區

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

社會熱門新聞

女蹲地遭當眾洗頭！高鐵媽906字還原始末

高鐵搶位淋水糾紛　目擊者稱「小孩是熊孩」母批非事實

獨力帶大孩子…母賠光畢生積蓄攜愛女走絕路

即／照顧罕病妻累了　14樓窗戶推她摔落當場死亡

高鐵爆搶位糾紛　女乘客水淋小孩母反擊倒她頭

高鐵女遭家長拿水淋頭！乘客還原經過

快訊／上班快改道！　國1今晨事故

母女誤信假百萬理財網紅　崩潰赴黃泉

獨／21歲正妹回家了　男閨仍失聯

獨／內湖母女輕生雙亡　生前報案遭警嘲諷

獨／「2胎貸款」成母女雙亡關鍵　籲兒堅強活下去

內湖「母女雙屍命案」疑遭詐1200萬！　檢警還發現1疑點

諷被害人釀雙屍命案　警遭記大過調職+送檢方續查

獨／母女遭詐1200萬！警「惡毒嘲諷8字」釀雙屍

更多熱門

相關新聞

18歲男載友人夜奔合歡山　返程逆向撞民宅

18歲男載友人夜奔合歡山　返程逆向撞民宅

今年剛滿18歲的洪姓男子駕駛自小客車，8日載友人赴合歡山出遊，下山時疑因疲勞駕駛，不慎於台14線撞上對向的房屋外圍牆，造成全身多處受傷送醫；仁愛警分局統計10月份至今，疑似因疲勞駕駛導致之交通事故已有23件。

台74線自撞！女駕駛詭異行徑讓人傻眼

台74線自撞！女駕駛詭異行徑讓人傻眼

台南六甲轎車「墜50公尺山谷」1人受困

台南六甲轎車「墜50公尺山谷」1人受困

屏東轎車撞爛燒成火球　駕駛慘死身分不明

屏東轎車撞爛燒成火球　駕駛慘死身分不明

昨才傳對撞車禍...今「武嶺早市」又塞爆！

昨才傳對撞車禍...今「武嶺早市」又塞爆！

關鍵字：

雲林路人車禍

讀者迴響

熱門新聞

女蹲地遭當眾洗頭！高鐵媽906字還原始末

高鐵搶位淋水糾紛　目擊者稱「小孩是熊孩」母批非事實

女副院長：事情大條了！　「FB留言」醫界瘋傳

獨力帶大孩子…母賠光畢生積蓄攜愛女走絕路

徐巧芯脫了　穿運動內衣聲援陳玉珍喊女權

高鐵潑水事件　前美女列車長「指1點怪怪的」

即／照顧罕病妻累了　14樓窗戶推她摔落當場死亡

30%台人有脂肪肝！「1類食物」能消滅　醫列清單一次看

高鐵爆搶位糾紛　女乘客水淋小孩母反擊倒她頭

被潑水小孩「爆噴X你X」全場愣：會不會太凶狠

新婚夜婆婆宣讀4家規　新娘秒摘戒：直接離婚

超越大谷！大都會250億簽下索托

猜對了嗎？周杰倫「最終場嘉賓是大咖天團」

對周杰倫失望！鐵粉曝「演唱會2亂象」

快訊／吹10級強風　「0度線恐壓境」挑戰強烈冷氣團時間曝

更多

最夯影音

更多

周董最終場！正妹飛8hrs回台　大巨蛋外頂寒風「求1張票」

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

高鐵女乘客為搶位「水淋小孩」　母反擊礦泉水倒她頭

周杰倫演唱會點告白氣球　Rap男曾是選秀節目選手

周杰倫DAY4／ 山下智久降臨大巨蛋同框林志玲　陳傑憲率中華隊現身！歐陽妮妮怕臨盆

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面