敘反抗軍占領大型監獄「放走囚犯」　整票獲釋畫面曝光

▲敘利亞反抗軍進入首都大馬士革,民眾歡迎。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

敘利亞反抗軍8日宣布阿塞德政權垮台,與此同時,反抗軍宣稱已占領該國最大且最惡名昭彰的賽德納亞監獄(Sednaya Prison),並且釋放囚犯。依據敘利亞城鎮姆寧(Mneen)拍攝到的影片,可見一群從賽德納亞監獄獲釋的男子在深夜時分穿越市鎮街道,受到當地人歡迎。

DAMASCUS:



1000s of prisoners have been freed from Sednaya prison, now flooding the streets, an monumental moment.



For many, the frantic search begins, desperate to know if their loved ones are among the living or the lost.



Either way, the "human slaughterhouse" is no more. pic.twitter.com/CX1isl9Rqt