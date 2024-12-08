敘反抗軍占領大型監獄「放走囚犯」　整票獲釋畫面曝光

▲敘利亞反抗軍進入首都大馬士革，民眾歡迎。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

敘利亞反抗軍8日宣布阿塞德政權垮台，與此同時，反抗軍宣稱已占領該國最大且最惡名昭彰的賽德納亞監獄（Sednaya Prison），並且釋放囚犯。依據敘利亞城鎮姆寧（Mneen）拍攝到的影片，可見一群從賽德納亞監獄獲釋的男子在深夜時分穿越市鎮街道，受到當地人歡迎。

DAMASCUS:



1000s of prisoners have been freed from Sednaya prison, now flooding the streets, an monumental moment.



For many, the frantic search begins, desperate to know if their loved ones are among the living or the lost.



Either way, the "human slaughterhouse" is no more. pic.twitter.com/CX1isl9Rqt — Rami Jarrah (@RamiJarrah) December 8, 2024

紐約時報、天空新聞等報導，賽德納亞監獄是敘利亞政府關押數千人的地方，位在大馬士革郊區。反抗軍表示，「我們與敘利亞人民一起慶祝囚犯獲釋，解開他們身上的鎖鏈，宣布賽德納亞監獄不公正的時代結束了」。依據紐約時報分享的一段影片，當地人歡迎這群從賽德納亞監獄獲釋的囚犯，並提供送這些人進入首都大馬士革的服務。

賽德納亞監獄惡名昭彰，擁有「人類屠宰場」的稱號。依據國際特赦組織先前披露的獄中酷刑及不人道待遇，許多囚犯反覆遭酷刑並被剝奪食物、水、藥物等之後遭到殺害，多年來至少1.3萬人在極度保密狀態下喪命，死後被運往大型墳場。

對囚犯的殘酷對待除了無線循環的毆打，還有酷刑「輪胎」（把人塞進輪胎中，以頭被強壓在雙膝或是腳踝間的姿勢毒打）、「飛毯」（把人仰天綁在可折疊的板子上，以夾壓其身體），男女皆會被性侵，執行大量絞刑。

與此同時，首都大馬士革群眾對於阿塞德政權垮台的消息感到高興，聚集在廣場，按喇叭、鳴槍慶祝。29歲律師達赫（Omar Daher）表示，在阿塞德政權統治之下，他多年來生活在恐懼之中，他的父親被安全部隊殺害、兄弟被拘留，阿塞德是暴君、也是罪犯。

▼首都大馬士革民眾慶祝。（圖／路透）