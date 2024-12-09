張麗善拜會民眾黨團、國民黨團　爭取農業權入法案

▲雲林縣長張麗善率縣府主管並邀請雲科大科技法研究所教授王服清，拜會民眾黨立法院黨團，訴求農業權入法。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣長張麗善12月5日在立法委員張嘉郡的安排下，率縣府主管並邀請雲科大科技法研究所教授王服清，拜會民眾黨立法院黨團總召黃國昌、立委張啟楷、立委麥玉珍、立委林國成、立委林憶君等人，訴求農業權入法。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示將召開黨團會議商討，確認最後立場。

雲林縣政府說明，張麗善5日晚間與國民黨立法院黨團總召傅崐萁、首席副書記長王鴻薇等黨團成員會晤，再次請託國民黨團支持農業權入法。6日由張嘉郡、立委丁學忠、立委許宇甄、立委馬文君、立委蘇清泉等24人提案的「國土計畫法增訂第三十二條之一條文草案」，增列農業權益補償案，即順利通過，逕付二讀，交付黨團協商。



張麗善在拜會時表示，內政部長劉世芳指農業權入法將讓「農地水泥化」，是誤導制度理念。縣府提出的「農業權入法」，是基於支持土地公平正義以及配合國家糧食安全的立場，期望透過合理的土地調配制度，使農民獲得穩定收入，並提升農地面積與生產效率。



張麗善表示，農民在區域計畫法已被犧牲50年，現今國土計畫法還要犧牲農民權益，對農民非常不公。同樣是農地，都市計畫區內的農地價格遠高於非都農地。農民配合國家糧食安全，卻犧牲財產權、土地發展性，即應有「特別犧牲，特別補償」。所以「農業權」絕非國土計畫的災難，反而是保障國家糧食安全的重要基石。



張麗善表示，國家糧食安全是全民共同責任，不應僅由農業縣市與農民負擔。各縣市應依照公平正義原則，「有地出地、有錢出錢」，共同確保農地保護與糧食安全。縣府建議參考「碳權交易制度」，透過交易或調配機制，合理分擔糧食安全責任。

▲雲林縣長張麗善率縣府主管並邀請雲科大科技法研究所教授王服清，拜會民眾黨立法院黨團，訴求農業權入法。（圖／記者王悉宇翻攝）