助農業碳排數據化接軌國際　雲縣府攜手雲科大推「一驗多證」機制

▲雲林科技大學與第三方查證單位建立「一驗多證」策略聯盟。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

台灣明年將開徵碳費與歐盟探邊境調整機制CBAM接軌，國立雲林科技大學在國科會、農業部及雲林縣政府支持下，推動智慧農業「一驗多證」機制，結合溫室氣體管理、產品碳足跡及產銷履歷，日前於雲科大產學大樓舉辦成果展，展現雲林縣協助本土產業將碳排放數據化，以科學基礎奠定後續減碳策略方向之參考。

雲林科技大學與第三方查證單位建立「一驗多證」策略聯盟，建置SCTMP數位平台（Supply Chain Traceability Management Platform），企業或工廠藉由該平台管理，可同步建立產銷履歷、溫室氣體排放、碳足跡相關資料，產出成果報告，經第三方查證公司查證通過，可一次取得ISO14064-1或ISO14067及產銷履歷農產品標章TAP等多項證書，減少申請過程中人力與時間消耗等成本，其「農漁牧產業產品供應鏈溯源管理方法」系統業已取得美國、中華民國發明專利。



雲科大校長楊能舒表示，所有產業將面臨成本提升的壓力，正如火如荼積極進行溫室氣體與碳足跡盤查工作，雲科大針對農產品，先以台灣高單價且具國際競爭外銷實力的茶產業以及雲林縣特色土雞產業為主要導入產業，以掌握產品碳足跡為起點，減緩碳費(稅)帶來的衝擊。



計畫處副處長廖珉鋒表示，碳有價時代來臨，雲林做為農業大縣首當其衝，必須思考如何運用創新思維及智慧科技，以低碳永續為發展目標，才能維持農產品在國際外銷市場的競爭力。縣府與雲科大合作推動產業淨零輔導計畫，自2023年起建置「雲林淨零轉型服務窗口」，由專業顧問團隊提供一站式服務。

2024年起進一步建置「淨零排放諮詢服務專線」，提供企業、工廠或相關單位即時之碳管理諮詢服務，提供媒合政府部門資源服務，搭配雲科大一驗多證的機制，協助產業建置產品碳足跡盤查資料庫，並提供專業建議，幫助產業在溫室氣體減量過程中更有方向。



因應氣候變遷專案辦公室執行秘書林世媚表示，縣府於2020年宣布啟動SDGs在雲林後，近年陸續成立永續發展推動委員會、因應氣候變遷專案辦公室、出版「雲林縣農業減碳政策報告書」、訂定2040農業減碳策略及路徑等，持續以跨局處推動相關政策，而雲林縣的努力也被世界看見，未來將持續在氣候變遷議題上，將劣勢轉為優勢，打造雲林在地韌性的幸福城鄉。

▲雲林科技大學與第三方查證單位建立「一驗多證」策略聯盟，於雲科大產學大樓舉辦成果展，展現雲林縣協助本土產業將碳排放數據化，以科學基礎奠定後續減碳策略方向之參考。（圖／記者王悉宇翻攝）