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女歌手泰式按摩「啪啪啪」半身癱瘓！頸椎受傷　躺1個月病逝

▲▼女歌手泰式按摩「啪啪啪」半身癱瘓！頸椎受損　1個月後死亡。（圖／臉書）

▲查雅達在接受3次泰式按摩後癱瘓在床，最終身亡。（圖／臉書）

記者王佩翊／編譯

泰國知名女歌手查雅達（Ping Chayada）因為肩膀痠痛前往按摩，但是按完反而全身更不舒服，因此接連又去了2次，而不適感卻越來越嚴重，甚至出現麻木與刺痛，最終半身癱瘓，直到她就醫後才發現自己的頸椎早已受傷。她11月發文分享自己的痛苦經歷，而如今也傳出，她已經在12月不幸病逝。

根據泰媒報導，查雅達11月6日在自己的臉書發文表示，自己因為肩膀酸痛，前往烏隆他尼府的一家泰式按摩店按摩。第一次按摩結束後，感覺很正常，但2天後卻開始出現後頸疼痛的症狀，她一開始以為是按摩後會出現的正常痠痛，因此吃藥緩解症狀，但是過了1周，她的手臂開始麻木，於是她又去同一間店按摩。

▲▼女歌手泰式按摩「啪啪啪」半身癱瘓！頸椎受損　1個月後死亡。（圖／臉書）

▲查雅達的頸椎受傷，導致癱瘓並身亡。（圖／臉書）

第二次按摩時，按摩師做了很多扭動頸部的手法，2周後她開始感到劇烈疼痛與僵硬，甚至無法趴著睡覺。查雅達強調，自己的母親也是按摩師，所以從小就很喜歡按摩，不曾懷疑過按摩的效果，因此又去了第三次按摩。

經過3次按摩後，查雅達的症狀迅速惡化，她的手臂逐漸出現麻木感，甚至無法正常使用，並出現更強烈的神經性疼痛，刺痛與麻木感蔓延全身，直到最後右手無法舉起，生活能力減弱至50%，從此半身癱瘓，臥病在床。令人難過的是，查雅達最終於12月不幸病逝。

▼查雅達是泰國知名歌手。（圖／臉書）

▲▼女歌手泰式按摩「啪啪啪」半身癱瘓！頸椎受損　1個月後死亡。（圖／臉書）

 
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