開車滑手機！陸男泰國「失速狂飆」連撞12車　無辜男遭夾死車內

▲男子撞死另一名無辜駕駛，自己卻毫髮無傷。（圖／翻攝自KhaoSod，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國芭達雅12月5日晚間發生一起嚴重的死亡車禍，肇事駕駛是來自中國的39歲男子，他當晚開著廂型車在路上狂飆，連續衝撞了12輛汽車與機車，造成至少1死2傷。死者是其中一輛遭到波及轎車的駕駛，由於受到劇烈撞擊，車體翻覆並被壓扁，無辜駕駛最終被活活夾死在車內。警方最初懷疑肇事的中國男子酒駕，然而檢測卻成陰性，目前懷疑男子可能是在駕車是滑手機或是吸毒，才會導致事故發生。

根據KhaoSod報導，39歲的中國籍男子5日晚間駕駛著一輛廂型車，高速行駛在芭達雅的道路上，並撞上2輛停在加油站前的皮卡，隨後又繼續暴衝，在100公尺外撞上一輛黑色轎車。由於撞擊力道過大，黑色轎車當場翻覆變形，而車上的30歲駕駛則受困車內身亡。

不僅如此，肇事的中國籍男子一共撞上了12輛汽車與機車，且全程未減速，同時也造成另外2名外籍遊客受傷，最終翻越分隔島，暴衝至對向車道才停下。事故後，男子自行走出車外，且毫髮無傷，但是面對警方調查卻堅持保持沉默，拒絕回答。

警方最初懷疑男子酒駕，因此進行酒測，但是酒測值並未超標。不過根據目擊證人指出，男子事故當下疑似是邊滑手機邊開車，目前不排除是因為滑手機分心，釀成悲劇。不過也有消息指出，男子當天曾與女友發生劇烈爭吵，也有可能是挾怨報復。

警方同時也替男子進行全面藥物檢查，不過相關結果尚未出爐。