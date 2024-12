2台灣竹聯幫成員在菲律賓被抓！　涉嫌詐欺遭通緝

▲菲律賓逮捕一名陳姓及一名黃姓台灣人,2人是竹聯幫成員。(圖/翻攝自臉書/Bureau of Immigration, Republic of the Philippines)

文/中央社記者林行健馬尼拉8日專電

菲律賓移民局最近在一連串執法行動中逮捕5名外籍犯罪分子,包括2名涉嫌因詐欺而遭通緝的台灣人。

菲律賓移民局7日發布新聞稿指出,「逃犯追捕小組」幹員11月29日在大馬尼拉地區的巴賽市(Pasay)逮捕1名陳姓及1名黃姓台灣人,他們因詐欺案件遭到通緝。

新聞稿稱,2人是竹聯幫成員。

移民局還根據跨國合作情報,逮捕1名37歲李姓韓國人、53歲約旦人蘇雷曼(Shalabi Nidal Mohd Suleiman),以及1名28歲魏姓中國人。

李姓韓國人於11月25日在呂宋島中部的克拉克自由港區(Clark Freeport Zone)被捕。他5年前在韓國打人成傷,被國際刑警組織(INTERPOL)發出紅色通緝令追捕。

蘇雷曼是於11月26日,在南部民答那峨島的盧本鎮(Lupon)被捕,他涉嫌在中東的杜拜自雇主處偷竊11萬歐元(約新台幣377萬元)和20萬迪拉姆(約新台幣176萬元)逃逸。

魏姓中國籍逃犯被控在旅館偷拍住客,並在網路散播。

菲律賓移民局長維亞杜(Joel Anthony Viado)警告,菲律賓不是犯罪分子的避風港,菲律賓將繼續與外國對口單位合作,共同打擊犯罪。

這5名被捕的外國通緝被告將被驅逐出境並列入黑名單,終生不得再次入境菲律賓。

另一方面,菲律賓在總統小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.)指示下,強力掃蕩離岸博弈產業,移民局6日又把一批非法工作的中國籍員工,遣返中國,多達187人。

移民局提醒目前仍在菲律賓境內約1萬名離岸博弈產業員工,在12月31日的期限過後,所有離岸博弈公司的營業執照及員工工作簽證都將失效,員工應及早離境,以免屆時遭罰及列入黑名單。(編輯:張芷瑄)