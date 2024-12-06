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每天只睡4小時！17歲少女熬夜備考　深夜突頭痛打滾「腦出血去世」

▲▼17歲少女沈惠怡熬夜備考，不料卻在考前腦出血，不幸過世。（組圖／翻攝自Facebook、VCG）

▲大馬17歲少女沈惠怡熬夜備考，不料卻在考前腦出血，不幸過世。（組圖／翻攝自Facebook、VCG）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞即將備戰大馬教育文憑（SPM）的17歲資優少女沈惠怡，為了考獲佳績、取得獎學金，每天只睡4小時熬夜複習，不料卻在考前一天因突發性腦中風，不幸離世，來不及參與考試。

綜合當地媒體報導，沈惠怡的父親透露，12月2日凌晨4時左右，女兒在睡夢中突然高喊頭痛，並在床上痛苦打滾。夫妻倆被驚醒後，發現沈惠怡表情痛苦、痛到無法說話，於是立即將女兒送往永平政府綜合診所就醫，而醫護人員也在隨後將沈惠怡轉至峇株巴轄醫院急救。

起初，夫妻2人都以為女兒只是因為考試緊張，才會突發性頭痛，不料醫院的掃描結果卻顯示，沈惠怡的腦部出血，但沈惠怡事前不曾跌倒，也沒有不舒服或出現任何異常，最後更在醫院搶救數日後，於5日宣布不治身亡。醫生指出，沈惠怡的死因是自發性顱內出血猝逝。

沈惠怡的父親表示，女兒一直都很乖巧，在學校的成績也很好，還在最新公布的預考中獲得10A1B的佳績，可惜女兒再也無法參與考試。沈惠怡的母親也提到，夫妻2人從未對女兒施加壓力，相信女兒是想為家裡省錢，取得獎學金，所以才會這麼努力讀書，讓她與丈夫深感痛心。

沈惠怡的老師事後透露，沈惠怡上周在學校時臉色不太好。目前，沈惠怡的靈堂被停放於永平天后宮殯儀館，並將於12月7日上午11時舉行告別式。她的親友和全校師生都深表惋惜，對這位成績優秀又乖巧的女孩英年早逝感到悲痛。

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