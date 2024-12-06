中國男遊泰性侵女大生拍性愛片　泰警假扮「變態假面」成功逮人

▲中國男遊泰性侵女大生，泰警配合他玩多P！假扮「變態假面」成功逮人。（翻自《環球博訊》）

圖文／鏡週刊

中國一名蘇姓男子，被指控在泰國遊玩時，涉嫌性侵一名泰國女大生，本月2日泰國警方成功將他逮捕歸案。不過泰國警方為了逮到他，也是出絕招，請出一名警察假扮「變態假面」，陪他玩cosplay和多P，最後警方也成功將蘇男逮獲。

據《環球博訊》報導，泰國一名18歲女大生報案指出，在上月19日於曼谷一處商場，遇到蘇男來搭訕，由於該名女大生正在學中文，加上蘇男很健談，於是女大生就和蘇男聊了起來。隨後蘇男表示要換地點聊天，女大生不疑有他，結果蘇男把女大生帶到飯店，並進一步性侵還拍性愛影片。

之後蘇男還威脅女大生，要「隨叫隨到」陪他上床，如果不服從他，就要把性愛影片散布出去。女大生受到極大恐懼，向家人吐露實情後，報警處理。

警方獲報後立刻展開調查，追蹤蘇男的可能行蹤，由於蘇男住所不定，因此警方最先派出一名女警作為引誘。蘇男上鉤後，要求進一步「開房」，但蘇男的要求相當特殊，他還希望多加入一名壯丁cosplay，於是警方再派出一名壯漢員警偽裝成「外國變態假面」，和蘇男在飯店房間內碰面。

▲男警假扮「變態假面」跟女警成功「釣魚」，蘇嫌遭到逮捕。（翻自《環球博訊》）

▲蘇男被捕後，否認所有性侵指控，但警方從他手機中發現大量證據。（翻自X平台）

在蘇男抵達飯店之前，至少有6名員警埋伏在房間內的衣櫃、床底等空間，接著在2日晚間7時半左右，蘇男赴約，「變態假面」員警一開始假意迎合蘇男的要求，隨後一聲暗號，所有員警全部從櫃子裡衝出來，當場將蘇男逮捕。蘇男被捕後，否認所有性侵指控，但警方在他的手機中，發現大量證據，包括虐待受害者的影像，以及與多名女性發生性關係的紀錄，甚至還有大量在公共場所偷拍女生裙底的影像。泰國警方目前正進一步調查當中，相信可能還有更多受害人。

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