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YouTuber遭擄中彈「拋屍大海」　菲律賓警方：找不到遺體

▲▼YouTuber遭擄中彈「拋屍海中」　菲律賓警方：找不到遺體。（圖／翻攝Elliot Eastman臉書、Instagram、YT）

▲26歲的艾略特被警方證實身亡。（圖／翻攝Elliot Eastman臉書、Instagram、YT）

記者吳美依／綜合報導

菲律賓警方證實，被綁架的美籍YouTuber艾略特（Elliott Eastman）已經中彈身亡，並且被棄屍大海，但他們目前還沒有找到遺體。艾略特1年半之前為了妻子搬至菲律賓，未料遭遇死劫。

本案10月17日發生在菲律賓北三寶顏省（Zamboanga del Norte）沿海城市錫布科（Sibuco），艾略特被4名冒充警察的綁匪擄走，拖行到摩托艇上，卻在試圖掙脫時，被歹徒開槍射傷。據信，他的菲律賓妻子當時待在家中。

警方隨即展開大規模調查與追捕，多名嫌犯落網，11月12日更有3名歹徒與警方交火時中彈身亡。

不過，警方發言人薩萬中校（Ramoncelio Sawan）5日發布最新調查結果時，轉述目擊者說法表示，「艾略特在綁架過程中彈。在他們海上逃亡途中，綁匪注意到艾略特已經死了。他們把他的遺體扔入海中。」這個說法，最近又獲得另一位相關嫌疑人的證實，「他證實艾略特中彈，而且被丟到海裡了。」

▲▼YouTuber遭擄中彈「拋屍海中」　菲律賓警方：找不到遺體。（圖／翻攝Elliot Eastman臉書、Instagram、YT）

警方尚未找到艾略特，「我們不得不相信他已經死了。我們掌握的所有資訊都指向這一點」，不過直到尋獲遺體之前，他們「依然抱有一絲希望」。

艾略特大約1年半前搬到菲律賓，與「我一生的摯愛」共同生活，他在YouTube和Instagram共計數千名粉絲，經常在社群媒體上分享錫布科日常，最後一次上傳影片是在10月12日，也就是被綁架前5天。他在美國的家屬已經透過大使館獲知訊息。

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