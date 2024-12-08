跆拳道金牌國手吳燕妮執教中正運競　成功帶出帕運獎牌學生

▲吳燕妮教練與選手平時訓練狀況 。（圖／中正大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

在2024巴黎帕拉林匹克運動會的跆拳道賽場上，中正大學運動競技學系副教授吳燕妮證明其卓越的專業與無私奉獻，成功指導選手奪下銅牌，為台灣在國際賽事中增添一筆輝煌成績。她目前正全力帶領帕運選手蕭翔文備戰明年的國際比賽，期待再創佳績。



吳燕妮年輕時是跆拳道國家代表隊的頂尖選手，擁有豐富的國際參賽經驗，因年輕拍攝麥當勞廣告而有「麥當勞女神」聞名。她在2002年世界盃奪得金牌，並在2000與2004年亞洲盃蟬聯金牌，也是2004世界大學錦標賽金牌以及2006杜哈亞運銀牌得主。這些輝煌成就為她後來的教練生涯奠定了紮實基礎。

▲教練吳燕妮（左一）、選手蕭祥文（右二）、選手邱少萱（右一）與贊助廠商康揚企業（左二）合影 。（圖／中正大學提供）

「選手的每一場比賽，不僅是技術的展現，更是一場心理戰。」吳燕妮分享，從選手轉型為教練後，她將自身比賽心得融入訓練計畫，協助學生在心理與技術層面上全面提升。



吳燕妮笑著說，與選手長期共同訓練，彼此的關係既是師徒，更像家人。「有時候學生會喊我『媽』，這樣的稱呼讓我感到既溫馨又驕傲。」她坦言，作為教練並不容易，除了技術指導外，還需要分擔學生的心理壓力並規劃比賽策略。

▲吳燕妮教練與帕運選手賽時合影 。（圖／中正大學提供）

「比賽就是天時地利人和。之前我自己打了兩次比賽都沒有進奧運，突然有個學生，感覺有機會帶學生去參賽，最後真的站在舞台上。」吳燕妮除了道出心中感謝也坦言，一路以來體育之路走得很辛苦，她身兼數職，作為教練，常因選手訓練及參賽而必須犧牲陪伴家人的時間，生活平衡頗具挑戰。



吳燕妮對國家訓練中心提供的資源表示感謝，包括高規格的訓練設施、專業團隊支持與比賽經費補助。這些資源不僅讓帕運選手能專心訓練，也體現了政府推動運動平權的努力。「帕運選手與一般選手享有同等的發展機會，這是一個重要的進步。」她特別指出，巴黎帕運不僅是一次重要的比賽，也是一個展示台灣在帕運發展成果的絕佳機會。

展望未來，培育更多跆拳道新星

除了成功指導中正校友蕭翔文在帕運奪得我國第一面跆拳道獎牌外，吳燕妮也致力於培養更多國內跆拳道人才。中正運競系學生邱少萱、郭依梵今年也獲選亞錦賽國手，其中邱少萱更一舉奪得女子67公斤級銅牌。未來這些跆拳道新星也將繼續努力，為校、為國爭光。