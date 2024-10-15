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性侵猥褻11女童還拍不雅照　跆拳道狼教練重判26年定讞

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲跆拳道教練對多名女童下手，日後嚴重影響女童身心，家長發覺有異，全案才因此爆發。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新北市永和區某跆拳道館教練阿偉（化名），利用指導國小女童的機會，趁機猥褻、性侵多名女童，還多次拍下不雅照片。一審將阿偉重判有期徒刑29年半，二審也重判有期徒刑26年。全案再上訴，最高法院15日駁回上訴定讞。

判決指出，阿偉自2013年7月16日至2022年10月30日，都在新北市永和區某跆拳道館擔任跆拳道教練，負責教導學員學習跆拳道。但他竟趁著指導小學女童的機會，在跆拳道館內的小房間，或是廁所內，多次犯案。

由於阿偉的惡行造成不少被害女童陰影，告知家長，家長串聯後提出告訴。阿偉一開始遭逮捕時，還狡辯遭人陷害，直到檢警在他手機、電腦中查扣數百張不雅照片，阿偉才坦承犯行。檢方調查屬實，依照違反刑法、《兒童及少年性剝削防制條例》等相關規定，提起公訴。

一審法院審理後，認定阿偉對11名女童犯案，年紀最輕的僅7歲，總計犯下「引誘使兒童被拍攝猥褻行為之電子訊號罪」、「利用權勢猥褻罪」、「利用權勢性交罪」、「加重強制性交罪」等多項罪名，刑度加總超過300年，最後一審法院宣告阿偉有期徒刑29年6月，距離有期徒刑天花板的30年，僅相差6個月。案件上訴第二審。

高等法院二審審理後，還是認定共11名女童受害、阿偉共計成立109罪，並拍下不雅照片多達數百張。其中最慘的女童，遭侵害達51次、拍下上百張不雅照；另外也有女童遭侵害達19次、10次，阿偉的惡行令人髮指。還有女童多次被逼迫含住阿偉的生殖器拍照，甚至被阿偉性侵後，阿偉還射在女童裸露的腹部上。但有些犯行二審改認定無罪，因此二審減輕阿偉的刑度，但仍重判26年。全案再上訴，最高法院15日駁回上訴定讞。

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