虐童健身教練遭爆國小就愛「欺負弱小」　曾被跆拳道館逐出

▲有知情人士向媒體表示，葉姓健身教練從小就欺善怕惡，因此被跆拳道館逐出。（圖／翻攝IG，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹竹北某健身工作室葉姓負責人、葉姓、鍾姓教練，涉嫌凌虐一對6歲及3歲的小姊弟，其中3歲弟弟因睪丸發黑、血流不止送醫全案才曝光，目前3人均遭收押。3男惡行曝光後，葉姓教練所投資的飲料店也遭民眾「私刑正義」，今又傳出，葉男國小時曾因太過頑劣、欺負弱小，遭到跆拳道道館逐出。

回顧案情，葉姓教練被指控於9月至10月間不當虐待同事託顧的小姊弟，其中3歲的弟弟甚至睪丸發黑、血流不止被緊急送醫。案件在7日被揭露後，瞬間社會各界撻伐，其中葉姓教練被起底擁有4間健身中心，並在竹北遠百商圈開設一間以愛犬命名的飲料店，然而該店竟也成為虐打小姊弟的場所。

有林姓民眾看不下去，12日深夜持棍棒到飲料店猛砸櫥窗，私刑正義2分鐘後快閃，即使2日後落網也不後悔。

今日又有知情人士向媒體透露，葉男國小時曾短暫學過2年跆拳道，但因總是欺負弱小、屢教不改，最後被道館逐出，教練還提醒同行「不能收這學生」，就擔心葉男學了一身功夫變成社會一害。

▲▼葉男的IG常曬出健身、運動的照片。





▲▼除了秀身材，炫富也是葉男IG日常。