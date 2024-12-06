德不孤、必有鄰　賴清德：繼續堅定捍衛民主就能得到更多支持

▲賴清德結束任內首次出訪行程，發表返國演說。（圖／取自賴清德Youtube）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（6日）結束任內首次的出訪行程，於晚間6點50分返抵國門。他在返國談話提到，此行有3個重大收穫，深化跟友邦的情誼、開啟了價值外交的新時代、凝聚海外挺台力量；賴也向國人喊話，「我們繼續加油，德不孤，必有鄰」，只要堅定地捍衛民主、深化民主，以民主的普世價值在世界上跟各個國家交往，一定可以得到更多的支持，守護台灣、穩定區域。

賴清德說，首先跟國人報平安，訪問團所有成員包括隨行採訪的記者，都已經平平安返抵國門，為期7天6夜的「繁榮南島 智慧永續」之旅已經圓滿達成，要再次向美國政府表達感謝，感謝美國秉持安全尊嚴舒適便利的原則提供協助，讓此次的採訪不僅僅可以順利成行，也能圓滿達成。

賴清德也感謝國安團隊、外交部團隊，事前縝密的規劃、詳細的溝通。尤其是外交部外館第一線的同仁，執行每一次的訪問，每一個細節都非常認真圓滿，你們辛苦了。也要感謝華航機組人員，提供安全舒適的服務，讓這次的行程即便是在緊湊之中仍然可以得到相當好的休息。

另外，賴清德也不忘感謝隨行採訪的記者。他提到，因為這次的訪問行程特別緊湊，感謝隨行的記者同仁為了要把訪問的情況及時傳到國內，因此可以說是不眠不休，連續數日都燈火通明，都沒有好好休息。許許多多的記者也有達到40個小時沒有睡覺，這種拼勁令人感佩，所以有些記者感冒了、發燒了，也有記者在採訪過程中受傷，不過現在看起來都無礙。

賴清德說，要特別請媒體各個公司，能實質給予這些隨行採訪的記者獎勵，「我也邀請這些記者在我未來出國訪問的行程裡，也能邀請他們再次共同參與」。

接著賴清德表示，要跟國人報告，這次出訪有幾項收穫。第一項收穫是，深化跟友邦的情誼。在馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國以及帛琉共和國，都受到友邦人民的熱烈歡迎，也要感謝馬紹爾群島海妮總統、吐瓦魯國戴斐麗總理以及帛琉共和國總統惠恕仁熱情接待，堅定支持台灣，台灣和這3個國家共享南島語族文化，「在這參訪過程中，我深刻感受到，我們就像是一家人」。

另外，賴清德提到，這次出訪也看到台灣和這三個友邦國家，在公共衛生、糧食安全、氣候變遷、數位轉型以及海事安全，都有許多具體的合作成果，「相信這些成果會進一步鞏固我們跟友邦的情誼」。

第二，開啟了價值外交的新時代。賴清德說，大家都很清楚，國際媒體也多所報導，這些邦交國其實相當勇敢的抵抗極權主義的威脅利誘，這些國家不僅僅勇敢，也堅定支持民主普世價值，這也是這三個邦交國堅定不移地站在一起非常重要的原因。這過程中，也跟夏威夷州、關島，州長、總督、當地議會，大家共享民主的價值。

賴清德相信，民主是台灣最珍貴的資產，經過許許多多年、許許多多民主前輩犧牲奉獻才爭取到的成果，也因全國人民團結一致，讓台灣的民主成為亞洲民主的燈塔，「未來我們會持續用民主自由人權的普世價值，跟世界民主陣營進一步進行外交工程，不僅僅促進雙贏、創造彼此繁榮發展，也可以共同抵禦極權主義的擴張」。

第三，凝聚了海外挺台灣的力量。賴清德說，要利用這機會再次感謝所有海外僑胞，這次所到之處除了當地僑胞，也有分散在不同各地的僑胞趕到拜訪地點，大家團結在一起，為台灣喝采、為台灣加油，也繼續為台灣貢獻心力。這份心意，身為總統非常感動，也為僑胞的表現感到驕傲。

另外，賴清德也特別感謝美國包括關島總督，邀請他跟訪問團前往官邸，共同唱兩國的國歌同時也邀請我們早餐，充分表達對台灣的支持。我們也得到關島議會連續四年通過友好的協議，我也榮幸代表台灣人民，接受關島議會呈獻給我們的友台決議文。當然我們在夏威夷州，也感謝州長對我們的熱烈支持，還有夏威夷州的議會送給台灣人民跟夏威夷州的州旗，由我代表接受。

賴清德說，這代表了不僅僅友邦堅定地跟台灣站在一起，包括盟友，美國，不管是國會跨黨派對我們的支持，或者是夏威夷州跟關島地方政府，他們的人民對我們強而有力的支持，這都代表了我們成功凝聚了海外挺台灣的力量。

「因此，我特別跟國人報告，我們繼續加油，德不孤，必有鄰。」賴清德說，只要堅定地捍衛民主、深化民主，以民主的普世價值在世界上跟各個國家交往，一定可以得到更多的支持，不僅僅可以守護台灣，也可維護區域的和平穩定。

最後，我要再度的感謝國安團隊，由國安會吳釗燮秘書長帶領之下，以及行政團隊，由卓院長帶領之下，因應處事國內外各種事件，非常稱職，也讓社會穩定，國家繼續運作，非常、非常感謝。