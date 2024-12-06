賴總統過境美國　國台辦：絕不為台獨活動留下空間

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（資料照／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

賴清德總統近日出訪並過境美國夏威夷、關島，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（6）日傍晚發布「答記者問」批評，所謂過境只是藉口，實際是在「倚美謀獨」，並稱絕不為台獨活動留下任何空間，堅決挫敗任何外部勢力干涉和台獨行徑。

朱鳳蓮表示，針對賴清德過境美國，國台辦已多次表明嚴正立場。她稱，「賴清德在『過境』期間的所作所為再次證明，所謂『過境』只是藉口，實際是民進黨當局『倚美謀獨』和美方『以台制華』的政治操弄。」

朱鳳蓮嚴詞痛批，「『台獨』與台海和平水火不容。民進黨當局頑固堅持『台獨』分裂立場，阻撓破壞兩岸交流合作，升高兩岸對立對抗；無恥貼靠外部勢力，持續在國際上謀『獨』挑釁；蓄意『以武謀獨』，妄圖把台灣民眾綁上『台獨』戰車，最終將給廣大台灣同胞帶來深重禍害。」

朱鳳蓮敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止美台官方往來，以實際行動兌現不支持「台獨」的嚴肅承諾。她稱，「正告民進黨當局，『倚美謀獨』、『以武謀獨』是絕路，注定失敗。」

朱鳳蓮接著警告，「我們絕不為『台獨』分裂活動留下任何空間，堅決挫敗任何外部勢力干涉和『台獨』分裂行徑，維護國家主權和領土完整。」

大陸外交部發言人林劍今日稍早也表態，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，兌現美國領導人不支持台獨等承諾，停止美台官方往來，停止虛化、掏空一個中國原則，停止以任何形式縱容支持「台獨」分裂勢力及其分裂活動，以實際行動穩定中美關係，維護台海和平。

林劍稱，「我要強調，倚美謀獨必撞南牆，以台制華注定失敗。任何人都不要低估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。」