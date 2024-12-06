　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

賴總統過境美國　國台辦：絕不為台獨活動留下空間

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（資料照／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（資料照／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

賴清德總統近日出訪並過境美國夏威夷、關島，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（6）日傍晚發布「答記者問」批評，所謂過境只是藉口，實際是在「倚美謀獨」，並稱絕不為台獨活動留下任何空間，堅決挫敗任何外部勢力干涉和台獨行徑。

朱鳳蓮表示，針對賴清德過境美國，國台辦已多次表明嚴正立場。她稱，「賴清德在『過境』期間的所作所為再次證明，所謂『過境』只是藉口，實際是民進黨當局『倚美謀獨』和美方『以台制華』的政治操弄。」

朱鳳蓮嚴詞痛批，「『台獨』與台海和平水火不容。民進黨當局頑固堅持『台獨』分裂立場，阻撓破壞兩岸交流合作，升高兩岸對立對抗；無恥貼靠外部勢力，持續在國際上謀『獨』挑釁；蓄意『以武謀獨』，妄圖把台灣民眾綁上『台獨』戰車，最終將給廣大台灣同胞帶來深重禍害。」

朱鳳蓮敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止美台官方往來，以實際行動兌現不支持「台獨」的嚴肅承諾。她稱，「正告民進黨當局，『倚美謀獨』、『以武謀獨』是絕路，注定失敗。」

朱鳳蓮接著警告，「我們絕不為『台獨』分裂活動留下任何空間，堅決挫敗任何外部勢力干涉和『台獨』分裂行徑，維護國家主權和領土完整。」

大陸外交部發言人林劍今日稍早也表態，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，兌現美國領導人不支持台獨等承諾，停止美台官方往來，停止虛化、掏空一個中國原則，停止以任何形式縱容支持「台獨」分裂勢力及其分裂活動，以實際行動穩定中美關係，維護台海和平。

林劍稱，「我要強調，倚美謀獨必撞南牆，以台制華注定失敗。任何人都不要低估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
吳淡如買到周杰倫前排票卻沒去！　原因曝光羨煞網友
賴清德返抵國門　4架F-16V伴飛迎接
陳梅慧之死神秘乘客身分曝！　警公布撞擊畫面
陳梅慧命喪國道！　毛骨悚然巧合曝
中山美穗驟逝「網湧親妹IG」！　中山忍1天前PO文洩心境
明起北東濕涼「最凍探12度」　最新預測曝光
陳梅慧死亡掀陰謀論　昔參與社運「美麗身影」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

求離婚！女子為嫁人夫…竟給原配904萬元　最後還惱羞告上法院

賴總統過境美國　國台辦：絕不為台獨活動留下空間

陸政府採購挺國產貨　擬給予20%價格評審優惠

香港深灣道船廠大火！黑煙掩蓋天空

陸回應外交官遭逐：一個中國原則光明正大，不存在干涉內政問題

30歲男連吃7天漢堡後抽出「牛奶血」　醫警告：嚴重恐致命

對祖國有深厚情感！多次到訪大陸　中國作家協會致唁電悼念瓊瑤

謝鋒：美方與中方脫鈎就是「朝自己腳上開槍」

匯豐：香港六分之一人考慮5年內買房

中國國安部：未成年人成為境外諜報機關吸收對象

賈靜雯直播突自爆「沒穿褲子」　和梧桐妹狂鬥嘴⋯被說好瘋XD

吳宗憲送鹿希派女友愛馬仕　Sandy:好想哭喔

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

納豆求婚前淚問：我有資格娶妳嗎　依依認「要不是生病不會結婚」

姜草新作《照明商店》一次4集超反轉　擁抱媽媽聞到香味...下秒看哭了

阿姨A倒機車肇逃裝死！　調監視器找人：有扶起來

南韓防長爆下令派軍進國會　退役軍人剃髮求罷免尹錫悅

南韓民怨炸裂！群眾抗議　要求「總統尹錫悅下台」

吳宗憲送準兒媳愛馬仕..Sandy：想哭　遭鹿希派控「占房子.拿爸爸錢」反擊！

陳梅慧國道車禍亡！監視器曝「轎車煙霧飄竄」　眾人下車徘徊

求離婚！女子為嫁人夫…竟給原配904萬元　最後還惱羞告上法院

賴總統過境美國　國台辦：絕不為台獨活動留下空間

陸政府採購挺國產貨　擬給予20%價格評審優惠

香港深灣道船廠大火！黑煙掩蓋天空

陸回應外交官遭逐：一個中國原則光明正大，不存在干涉內政問題

30歲男連吃7天漢堡後抽出「牛奶血」　醫警告：嚴重恐致命

對祖國有深厚情感！多次到訪大陸　中國作家協會致唁電悼念瓊瑤

謝鋒：美方與中方脫鈎就是「朝自己腳上開槍」

匯豐：香港六分之一人考慮5年內買房

中國國安部：未成年人成為境外諜報機關吸收對象

「介紹富家子當男友」騙聽障同事賣手機、機車　惡女躲7年下場曝

任內首度出訪友邦　4架F-16V迎賴清德歸國

傅崐萁爆粗口飆罵議事人員、綠委　韓國瑜攔不住無奈吐一句

成語蕎「朝聖周杰倫聽哭了」！　眼眶泛淚全被拍

枋山海域驚見無名男屍！恆春海巡打撈上船　報驗查明身分死因

陳梅慧之死神秘乘客身分曝！XREX創辦人同列被告　警公布撞擊畫面

陳梅慧命喪國道！踏入中檢已進「高危時段」　毛骨悚然巧合曝

小學校長帶頭霸凌致師輕生還造謠、嘉市官員咆嘯受害家屬　監察院彈劾

讓頭頸癌患再次咀嚼美食！長庚數位精準植牙套件　難張口也能重建

中山美穗情路坎坷！　與好友工藤靜香因「傑尼斯偶像男友」決裂

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

大陸熱門新聞

陸首批電動車電池「保固期滿」 車主陷焦慮：換電池比買車還貴

象牙笏整支白斑發霉！ 陸女網紅逛博物館喊「快救救你家藏品」

「喝一杯牛奶後離奇消失...」　陸女碩士失聯15年　被尋獲已生2孩

陸女高中生陪女同學赴約　遭灌醉輪流性侵到死

30歲男連吃7天漢堡…抽出「牛奶血」

電影《窗外》演出瓊瑤真實初戀

秘魯山坡巨大落石…砸死車內3人

明十三陵「再開兩陵」讓民眾參觀 最小帝陵「崇禎思陵」開放預約

重慶一老師喝醉「猛咬學生耳朵」

陸彩民買350元彩券「抱走10億大獎」

喝到中毒！男子為解渴2天喝30瓶飲料

反制軍售案！陸制裁美13家軍工企業和個人實施制裁 凍結資產不准入境

UNIQLO不使用新疆棉 協會：不能接受

對馬英九基金會「禁邀五年處分？」 陸委會回應

更多熱門

相關新聞

藍營院會舉「賴清德挺戒嚴」　綠批混淆視聽：國民黨應停止相關造謠

藍營院會舉「賴清德挺戒嚴」　綠批混淆視聽：國民黨應停止相關造謠

立法院今（6日）召開院會，國民黨團突襲變更議程，將《選罷法》修嚴排入今日討論事項第一案，引爆朝野衝突，多位綠委因此掛彩。對此，民進黨回應，國民黨高舉「賴清德挺戒嚴」、「民進黨挺戒嚴」等不實指控的手舉牌，實為混淆視聽，甚至是在誤導民眾認知，以掩護他們在選罷法上要剝奪人民基本權利的真相。

賴清德談中國交流：對和平要有理想，不可有幻想

賴清德談中國交流：對和平要有理想，不可有幻想

內閣變陣？擴大用人光譜？　賴清德提3考量：要檢討就迅速檢討

內閣變陣？擴大用人光譜？　賴清德提3考量：要檢討就迅速檢討

中國金錢手段企圖讓帛琉外交轉向？　賴清德：不是只針對帛琉

中國金錢手段企圖讓帛琉外交轉向？　賴清德：不是只針對帛琉

巴拉圭驅逐中國外交官　賴清德：巴國給台灣的掌聲永遠都是最大

巴拉圭驅逐中國外交官　賴清德：巴國給台灣的掌聲永遠都是最大

關鍵字：

賴清德過境美國國台辦兩岸關係

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《情書》中山美穗驟逝　享年54歲

加州7.0大地震　百年旅館如「戰區」

人體「黃金3時段」要喝水！醫：能排出50%毒素

獨／租賃車高速撞Uber　目擊者曝陳梅慧慘死男友滿臉血

獨／陳梅慧陳屍位置曝！Uber遭夾擊　她首當其衝慘亡

瓊瑤離世前不找兒子只找媳婦！　何琇瓊首發聲婆媳關係曝

中山美穗宣布取消演唱會「不到1小時就傳身亡」

陳梅慧國道車禍亡　現場監視器曝

林襄看周杰倫站椅子被罵翻！本人道歉了

黑幫傳「生死籤」撞殺陳梅慧　大哥曝「車禍殺人」行情

台中公園「外籍流鶯」擊敗本土　老司機揭2大優勢

撞死陳梅慧…租賃車駕駛「背景曝光」！親吐肇事原因

昆凌全場最美！帶90歲神秘嘉賓看周杰倫開唱

人夫被抓偷藏模型　全場默契神回

扯！22歲網美慶祝寫入85歲男友遺囑　竟喊：我該拔掉插頭嗎

更多

最夯影音

更多

賈靜雯直播突自爆「沒穿褲子」　和梧桐妹狂鬥嘴⋯被說好瘋XD

吳宗憲送鹿希派女友愛馬仕　Sandy:好想哭喔

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

納豆求婚前淚問：我有資格娶妳嗎　依依認「要不是生病不會結婚」

姜草新作《照明商店》一次4集超反轉　擁抱媽媽聞到香味...下秒看哭了

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面