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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

憲兵「天下第一營」有共諜　總統府重話痛批叛國行為

▲已退役的憲兵中士賴重宇涉嫌販售職務上應秘密文書給中共情工人員。（圖／記者劉昌松攝）

▲已退役的憲兵中士賴重宇涉嫌販售職務上應秘密文書給中共情工人員。（圖／記者劉昌松攝）

記者陳家祥／台北報導

有「天下第一營」之稱的憲兵211營，竟然也爆出共諜案，涉嫌用手機翻拍辦公室密件賣給中共情工人員，涉案的4人共遭台北地檢署依違反《國安法》等罪嫌起訴。總統府發言人李問今（6日）表示，府方高度關注本案、非常嚴正看待，並譴責任何傷害國人與國家的叛國行為，相關單位將全力配合後續司法偵辦。

針對憲兵第211營及國防部資通電軍指揮部所屬4名士官兵，涉嫌違反貪污治罪條例、國家安全法等案件，並經台灣台北地方檢察署偵結起訴。總統府發言人李問今（6日）表示，府方高度關注本案、非常嚴正看待，並譴責任何傷害國人與國家的叛國行為，相關單位將全力配合後續司法偵辦。

李問表示，中國長期以來透過各種手段對我國進行滲透、脅迫以及打壓，並且意圖分化，破壞台灣人民得來不易的民主自由。因此，無分軍民都必須團結一致，守護家園。若有士官兵因爲個人私利進而做出叛國、出賣國人的行為，將令人極為不齒，應該受到最嚴厲的譴責與法律的制裁。

李問表示，211營駐衛總統府府區安全，全體官兵堅守崗位，恪盡職責，現有個別兵員涉嫌違法，已依法展開究責。所屬督導單位也將強化軍中公務機密保護之法制宣導訓練，提升國家安全防衛意識，期許能加強防杜不法，強化國防安全韌性。

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►總統府憲兵「天下第一營」有共諜　學長帶學弟賣情報4人起訴

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