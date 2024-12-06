賴清德喊願對等尊嚴跟中國交流　「對和平要有理想，不可有幻想」

▲總統賴清德在帛琉與媒體茶敘。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／帛琉共和國報導

總統賴清德任內首次出訪，為期7天6夜的「繁榮南島、智慧永續」之旅進入尾聲，5日訪團抵達此行最後一站帛琉。賴清德今（6日）與隨行媒體茶敘時，談及與中國關係表示，願意在對等尊嚴下交流合作，「和平無價，戰爭沒有贏家，但對和平要有理想，不可以有幻想」。

賴清德表示，當他這次跟美國好朋友通話跟視訊時候，自己是非常感謝美國，不論哪個政黨，不管參眾兩院政府官員，都對台灣堅定支持，他是非常感謝的。他說，去深入瞭解，何以有機會發展出這麼深厚的關係，他認為，最重要是大家都是民主國家，堅定民主自由人權的價值，這最重要。

至於台灣的安全，台海的和平或區域穩定，賴清德表示，必須要先理解到，台灣的關鍵角色，以及要盡到的責任，盡我們責任，相信美國跟民主國家也會扮演他們應有的角色，大家分工合作，團結自然會確保區域和平穩定。

另外，未來如何進一步進入國際社會，或者跟中國之間的關係？賴清德說，不論是520就職跟雙十演說，都不斷強調，台灣一定要堅持民主自由的憲政體制，堅持中華民國跟中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣前途只有2300萬人可以決定。

賴清德說，希望對等尊嚴下跟中國交流合作，謀取和平共榮的目標，所以這裡也可以重申，中國應該要善盡區域的責任，台灣願意在對等尊嚴下交流合作。

賴清德強調，和平無價、戰爭沒有贏家，但對和平要有理想，不可以有幻想，一定要持續提升軍事力量跟國防力量，也要提高經濟實力跟韌性，在用民主自由普世價值跟民主陣營站在一起，未來走入國際社會之道。