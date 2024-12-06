變換車道「方向燈要打多久？」他做錯噴3000元　網曝正解：難懂嗎

▲原PO求問，方向燈到底要閃多久？（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

變換車道未依規定打方向燈，最高恐被罰6000元！而一名網友是收到3000元罰單，原因就是「未全程使用方向燈」，讓他感到困惑「交通部要不要給個說法，例如要亮10分鐘？」文章曝光後，其他網友指出「就全部輪子都進入車道才算完成，很難理解嗎？」

一名網友在mobile01表示，日前收到一張3000元罰單，原因是行駛高速公路未依規定變換車道（未依規定全程使用方向燈），讓他傻眼求問「到底要亮多久？歪歪的是不是也可以說未切換完成？」

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原PO更不爽質疑，是否檢舉新招，「交通部要不要給個說法，例如要亮10分鐘，不然說你沒有就沒有，請大家多亮幾分鐘吧？」

底下網友直呼，「就全部輪子都進入車道才算完成，很難理解嗎」、「跳回就再撥一次」、「四輪全部過線再撥回，跳掉再撥一次，我每天大約開150公里，也開幾十年了，從沒被開過這種罰單」、「警廣有在宣導，全程指的是全部輪子尚未跨線前開始閃，直到全部輪子變換車道完成後」、「這並不算是檢舉新招，道路交通管理處罰條例一直都在，只是之前你比較好運」、「四輪全部都過了線道，方向盤再迴正，就不會跳起來了」。

事實上，一般道路與國道最常見的違規就是「變換車道未打方向燈」，根據道路交通管理處罰條例第33條第1項第4款，「變換車道未依規定打方向燈」在一般道路上處600元以上1200元以下罰鍰；而在快速道路或高速公路上，則可處3000元以上、6000元以下罰鍰。

要注意的是，方向燈也要「打好打滿」，過去就曾發生檢舉達人連續舉發「方向燈只閃3下」達19次，使罰鍰金額高達5.7萬元。因此在變換車道時，應提早將方向燈「打亮、打滿」，並顯示至完成轉彎或變換車道，同時也需注意車速／車距，避免影響車流行進速度。