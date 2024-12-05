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社會 社會焦點 保障人權

陳梅慧國道車禍亡！監視器曝「轎車煙霧飄竄」　眾人下車徘徊

記者許權毅／新竹報導

國道1號北上76.9K處4日先發生前四海幫角頭郝廣民車禍重傷司機死亡，不到40分鐘，後方800公尺、77.7K處，又發生虛擬幣調查師陳梅慧車禍死亡案件。現場監視器拍下，郝廣民車禍後，後方路段已大回堵、車流停滯，陳梅慧與男友的車輛又被撞到全毀，連國道監視器都能看見，現場有車輛飄出陣陣煙霧，一旁還有許多民眾下車查看情況。

▲▼陳梅慧國道車禍亡！現場監視器曝「轎車煙霧飄竄」　眾人下車徘徊。（圖／民眾提供）

▲國一車禍身亡的首席調查師陳梅慧，事發當時的國道監視器畫面曝光，可見現場還有車輛飄出陣陣白煙。（圖／民眾提供）

53歲郝廣民是威震集團前董座吳明達槍擊案的涉案人、前四海幫角頭，車禍當時他與21歲林姓保鑣同坐在後座，因開車的楊姓司機猛力追撞前方一輛正在被拖吊的小貨車後，又追撞拖吊車，導致楊姓司機傷重不治身亡，坐在後座的郝廣民也傷勢嚴重，胸部受有挫傷、雙腿撞斷，送醫搶救中。

▲▼陳梅慧國道車禍亡！現場監視器曝「轎車煙霧飄竄」　眾人下車徘徊。（圖／民眾提供）

▲郝廣民車禍現場已造成該路段嚴重回堵。（圖／民眾提供）

而巧合的是，郝廣民事故現場還未排除完畢，大約40分鐘後，陳梅慧和謝姓男友就在搭UBER車北返途中，於800公尺外發生死亡車禍。國道警方回應，兩起事故並無因果關係。

▲前四海幫角頭郝廣民和金融犯罪首席調查師陳梅慧在相近時、地發生車禍。（圖／資料照、翻攝自陳梅慧臉書）

回顧整起案件，刑事局科技犯罪防制中心謝姓偵查員因遭具名檢舉，涉嫌公器私用把詐團金流情資交給女友陳梅慧調查，謝的辦公室和住處因此在3日遭到台中地檢署會同刑事局政風室人員搜索，謝、陳也被帶回複訊，最後謝諭知3萬元交保、陳無保請回。

然而謝、陳兩人於4日凌晨3時搭UBER北返，行經國道1號北上77公里新竹路段時，因追撞前方車輛，造成6車連環車禍，陳梅慧送醫後傷重身亡，謝員因傷住院。

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