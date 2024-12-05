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涉槍擊吳明達獲交保！角頭郝廣民國道車禍雙腿全斷　現場慘況曝

記者楊永盛、戴若涵／桃園報導

國道1號北上76.9公里處，4日凌晨2時23分發生追撞事故，整起事件造成1死3傷！其中一名傷者為威震集團前董座吳明達槍擊案的涉案人、前四海幫角頭郝廣民。據了解，郝廣明傷勢嚴重，胸部出血、雙腿被撞斷，被轉送榮總救治。

▲四海幫角頭郝廣明座車國道發生追撞事故，現場畫面。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

▲前四海幫角頭郝廣明座車國道發生追撞事故，全案釀成1死3傷。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

▲四海幫角頭郝廣明座車國道發生追撞事故，現場畫面。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

回顧整起事發經過，4日凌晨2時23分30歲王姓小貨車駕駛因不明原因自撞後，車輛停放在內側車道上，62歲邱姓拖吊車駕駛趕抵現場後，在小貨車前方進行拖吊作業時，後方一台由27歲楊姓駕駛開的自小客車追撞上來，先猛力撞上小貨車後，再追撞拖吊車。警消獲報趕赴現場處理，趕緊將人送醫搶救。

▲四海幫角頭郝廣明座車國道發生追撞事故，現場畫面。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

根據警方初步調查，王姓小貨車駕駛及邱姓拖吊車駕駛經酒測後，酒精濃度均為0，而楊姓小客車駕駛酒測值仍有待檢驗，至於全案詳細發生原因、經過，以及肇事責任歸屬，仍有待進一步調查釐清。

▲四海幫角頭郝廣明座車國道發生追撞事故，現場畫面。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

據了解，小客車內傷者身分是威震集團前董座吳明達槍擊案的涉案人、前四海幫角頭郝廣民，53歲的郝廣民與21歲林姓保鑣同坐在後座，他傷勢相當嚴重，胸部受有挫傷、雙腿撞斷，送醫後被轉往榮總救治，而他的楊姓司機則是因傷勢過重宣告不治。

▲北市3千萬搶案幕後藏鏡人曝光！（圖／記者張君豪翻攝）

▲前四海幫角頭郝廣民因涉吳明達槍擊案，今年9月遭逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

而郝廣民先前與台北市松山區大型三溫暖的楊姓金主有3千萬元的金錢糾紛，威震集團前董座吳明達曾居中攬事，不久後吳明達便在天龍三溫暖門口遭到槍擊，彭姓槍手8秒內連開5槍突擊。檢方追查後認定，郝廣明涉入其中，9月向士林地院聲請羈押禁見，法院裁定郝廣明以50萬元金額交保。

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