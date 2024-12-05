虛幣犯罪首席調查師車禍亡！中檢證實列洩密被告：會繼續查下去

▲曾任司改會執秘、虛幣交易所首席金融犯罪調查專家的陳梅慧傳出遭警界惡意檢舉，但中檢澄清，係因查洗錢案時發現異端，才進一步追查，並非接獲檢舉。（圖／翻攝畫面）



記者游瓊華、許權毅／台中報導

國道一號新竹路段昨(４)日發生追撞事故釀成死傷，其中一名陳姓女死者是曾任司改會執行秘書，並是台灣XREX虛幣交易所首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧。先前傳出，陳女及擔任偵查員的謝姓男友遭到員警具名檢舉洩密，台中地檢署3日兵分多路，帶走包括謝員及陳姓女友在內的4名被告以及1名證人偵訊，未料4日凌晨3時，謝員與陳姓女友搭乘UBER北返時，在國道1號新竹路段追撞，陳女傷重死亡。惟中檢澄清，並非接到檢舉，係因查洗錢案時發現異樣，進而循線追查，現陳女雖已死亡，但案子仍會繼續追查下去。

台中地檢署表示，案件並非由員警具名檢舉，全案源起於中檢檢察官偵辦犯罪組織涉嫌洗錢防制法等案件，發現有非公務機關持有詐騙案件之被害人警詢筆錄，為釐清警詢筆錄來源，及相關人員有無涉及違反個人資料保護法、洩密等罪嫌，進而循線追查。

陳梅慧遭遇車劫喪命，警界跟幣圈都震驚不已。因為陳梅慧專精虛擬貨幣、區塊鏈洗錢犯罪防治偵查技術，目前更是台灣XREX虛擬貨幣交易所的金融犯罪首席調查師，過去就曾出手，結合團隊花了2天時間分析創意私房公布的4個虛幣錢包地址，整理出27頁的調查報告，完整整理出台灣偷拍罪惡淵藪「創意私房」偷拍犯嫌的金流結構，並無償提供給執法機關使用。包含黃子佼購買兒少影音案件、及部分重大詐團及地下洗錢案件，幕後都有陳女幫警方盡心調查的身影。