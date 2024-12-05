角頭郝廣民國道車禍！斷雙腿「插管治療中」　豪華座艙毀損狀況曝

記者楊永盛／新竹報導

國道1號北上76.9公里處（湖口路段），4日凌晨2時23分發生追撞事故，釀成1死3傷！其中一名傷者為前四海幫角頭郝廣民，事發當時他與保鑣乘坐司機開的豪華車款，卻因不明原因在國道上發生追撞，由於撞擊力道猛烈，車輛嚴重毀損、司機死亡，郝廣民則是身受重傷，目前仍在救治中。

▲前四海幫角頭郝廣民座車國道追撞，豪華座艙毀損狀況曝光。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

回顧整起事發經過，4日凌晨2時23分30歲王姓小貨車駕駛因不明原因自撞後，車輛停放在內側車道上，62歲邱姓拖吊車駕駛趕抵現場後，在小貨車前方進行拖吊作業時，後方一台由27歲楊姓駕駛開的自小客車追撞上來，先猛力撞上小貨車後，再追撞拖吊車。警消獲報趕赴現場處理，趕緊將人送醫搶救。

根據警方初步調查，王姓小貨車駕駛及邱姓拖吊車駕駛經酒測後，酒精濃度均為0，而楊姓小客車駕駛酒測值仍有待檢驗。據了解，小客車內傷者身分是威震集團前董座吳明達槍擊案的涉案人、前四海幫角頭郝廣民。

▲郝廣民。（資料圖／記者張君豪翻攝）

事發當時53歲郝廣民與21歲林姓保鑣同坐在後座，胸部受有挫傷、雙腿撞斷，送醫後被轉往榮總救治，而他的楊姓司機則是因傷勢過重宣告不治。據郝廣民妻子表示，丈夫目前仍在醫院插管治療中。

透過現場畫面可發現，郝廣民的座車嚴重毀損，前擋風玻璃碎裂掉落，車頭三分之二撞爛消失，路面上隨處可見碎裂的車、零件，畫面相當驚人。