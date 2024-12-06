陳梅慧車禍亡掀陰謀論！專家「整理5重點」曝：正協助八八會館案

▲金融犯罪首席調查專家陳梅慧。（圖／翻攝自陳梅慧臉書）

記者戴若涵／綜合報導

XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，因遭控洩密，4日凌晨從台中地檢署開完庭北返途中在國道車禍身亡，日前爆出陰謀論，懷疑其車禍原因並不單純。科技專家許美華整理出5大重點發文稱，「她需要我們幫她找出意外真相。」

陳梅慧車禍身亡一案，引發社會關注，許美華5日在臉書發文表示，「陳梅慧是身懷絕技的正義柯南，她生前幫我們抓出無數社會人渣，現在，她需要我們幫她找出意外真相。」

許美華更整理陳梅慧車禍事件重點，第一，陳梅慧是專長網路虛擬貨幣和反詐案件的專家，協助國內不少案件，曾扒出著名的「創意私房」所有冷錢包；第二，車禍當天晚上，她和刑事局「科技犯罪防制中心」謝姓偵查員男友，是被台中地檢署帶回偵訊。原因是，他們遭到一位財務有問題被扣薪的刑警檢舉，指控謝姓警員涉嫌將詐騙金流資料交給陳梅慧，認為可能涉及洩密。

第三點則是，台中地檢署3日前往刑事局、虛擬貨幣平台XREX搜索，將陳梅慧及其男友（科技犯罪防制中心謝姓偵查員）帶回中檢。兩人4日清晨1交保1請回，搭計程車從國道一號北上途中，在車輛極少的凌晨三點多被6車追撞。

▲陳梅慧國道車禍亡，現場監視器曝「轎車煙霧飄竄」，眾人下車徘徊。（圖／民眾提供）

第四點、第五點許美華則是引述自陳梅慧臉書好友Marco Chu的文章，稱陳梅慧目前正在協助八八會館案件，目前要優先處理的事情是「保全追撞車輛的行車紀錄器」、「將追撞者的背景查出來」、「處理這件案件的檢警人員，手機通聯記錄要全部拿出來分析」

由於此案陰謀論不斷，稍早最高檢察署回應，6日上午已請新竹地檢署成立專案小組，要詳查車禍原因，並釐清相關疑慮、安定民心，並請新竹地檢儘速將調查結果陳報高檢署及最高檢察署。