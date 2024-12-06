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曝「陳梅慧詭異車禍」4疑點　名嘴喊怪：以後誰還願意幫警辦案？

 

記者郭運興／台北報導

XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，因遭控洩密，4日凌晨從台中地檢署開完庭，北返途中在國道車禍身亡，外界質疑死因恐不單純。對此，前親民黨文宣部副主任、名嘴吳崑玉今（5日）指出4點疑問，「誰檢舉洩密」、「為何讓此案成案」、「法官想要查出什麼」、「有給予協助辦案的民間專業人士適當保護嗎」，他直言，這件事真的怪，不能以意外結案，要給社會一個交待，否則以後誰還願意幫警方辦案？

日前，刑事局科技偵查犯罪防制中心一名謝姓員警，偵辦一起虛擬貨幣洗錢案，疑涉及洩漏洗錢監控情資，遭檢方搜索，謝男從事數位貨幣分析師女友「陳梅慧」也被帶回偵訊，隨後，中檢命謝男3萬元交保、陳女無保請回，但2人於4日凌晨搭車北返途中，卻意外在國道遭遇追撞死亡車禍，陳女送醫不治，該起車禍更與威震集團前董座吳明達槍擊案的涉案人、前四海幫角頭郝廣民的車禍地點相近。事件一經報導，外界質疑死因恐不單純。

▼前四海幫角頭郝廣民和金融犯罪首席調查師陳梅慧在相近時、地發生車禍，引發外界揣測。（圖／資料照、翻攝自陳梅慧臉書）

▲▼前四海幫角頭郝廣民和金融犯罪首席調查師陳梅慧在相近時、地發生車禍，引發外界揣測。（圖／資料照、翻攝自陳梅慧臉書）

吳崑玉表示，這件事真的怪，重點除了車禍本身之外，該查的還有以下4點。

吳崑玉表示，第一，是誰檢舉洩密的？這人本身就可能是犯罪集團一員？

吳崑玉質疑，第二，台中地檢署為何讓此案成案？他們就算涉及洩密也是在幫警方辦案，請問這有什麼問題嗎？哪個檢察官發動搜索的？他的長官為什麼核准？

吳崑玉說，第三，台中地院法官為什麼會核准這張搜索票？你們想要查出什麼來？

吳崑玉再說，第四，刑事局也需要檢討一下，那些協助辦案的民間專業人士，有給予他們適當的保護嗎？至少該給他們一個免死金牌，讓他們免受這種洩密或其他指控的干擾，並且保護其人身安全，否則以後誰還願意幫警方辦案？

最後，吳崑玉強調，這件事不能以意外結案，至少要成立特別專案組，查個水落石出，給社會一個交待。

▼ 政治評論員吳崑玉。（圖／翻攝自Facebook／Clarence Wu）

▲▼ 政治評論員吳崑玉。（圖／翻攝自Facebook／Clarence Wu）

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