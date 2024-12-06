查陳梅慧車禍案！主任檢察官專辦貪瀆金融　修飛機超狂經歷曝

記者楊永盛、劉人豪／新竹報導

XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，因遭控洩密，4日凌晨從台中開完庭後搭乘Uber北上，卻在國道一號北上77.7公里處發生事故不幸身亡。而由於陳梅慧長期協助警方破獲多起社會矚目案件，網路掀起一波「陰謀論」之說。對此，新竹地檢署指出，由主任檢察官洪松標成立專案小組全面調查，洪松標的經歷背景也曝光。

▲右1為主任檢察官洪松標。（圖／新竹地檢署提供）

陳梅慧車禍身亡一案引發關注，因陳梅慧是專長網路虛擬貨幣和反詐案件的專家，協助國內不少案件，曾扒出著名的「創意私房」所有冷錢包，也正協助八八會館案，因此爆出陰謀論，懷疑其車禍原因並不單純。今天最高檢察署回應，已請新竹地檢署成立專案小組，要詳查車禍原因，並釐清相關疑慮、安定民心，並請新竹地檢儘速將調查結果陳報高檢署及最高檢察署。

▲國一車禍身亡的台灣XREX虛擬貨幣交易所的金融犯罪首席調查師陳梅慧。（圖／翻攝自陳梅慧臉書）

新竹地檢署指出，由主任檢察官洪松標成立專案小組全面調查，司法官46期結業的洪松標，原在新北地檢署服務，2021年8月升任主任檢察官時，隸屬黑金組，專辦貪瀆、金融等重大案件。洪曾就讀空軍機械學院，擔任士官期間，在空軍修繕飛機，後來才就讀東吳大學法律系，在新北地檢署偵辦過新北市議員王淑慧涉詐補助款案、中資涉化身台灣公司挖角台灣IC研發人才案、破獲盜賣漁船用油集團及走私販毒集團。