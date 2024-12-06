獨／目擊者曝現場！租賃車無煞車猛撞Uber　陳梅慧慘死男友滿臉血

▲目擊者指出，租賃車無煞車高速撞陳梅慧的Uber(紅圈)。（圖／民眾提供）

記者劉人豪／新竹報導

XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，4日凌晨從台中地檢署開完庭，北返途中在國道車禍身亡， 當時一名37歲徐姓男子開著租來的車輛，追撞陳梅慧所乘坐的Uber。徐男後方的胡姓男駕駛，今（6）日向《ETtoday新聞雲》表示，當時他下車幫忙指揮交通，看到Uber後座的人滿臉血，另聽旁邊目擊的駕駛說，徐男沒煞車直接撞上Uber。

陳梅慧車禍身亡一案引發關注，因陳梅慧是專長網路虛擬貨幣和反詐案件的專家，協助國內不少案件，曾扒出著名的「創意私房」所有冷錢包，也正協助八八會館案，因此爆出陰謀論，懷疑其車禍原因並不單純。今天最高檢察署回應，已請新竹地檢署成立專案小組，要詳查車禍原因，並釐清相關疑慮、安定民心，並請新竹地檢儘速將調查結果陳報高檢署及最高檢察署。

▲目擊者指出，徐姓駕駛的租賃車(紅圈)根本沒有煞車就撞上去了。（圖／民眾提供，下同）

台中地檢署偵辦詐團洗錢案件，意外查出刑事局一對警官情侶涉嫌洩密，3日派員前往刑事局搜索，帶回一名現職科偵中隊的31歲外勤謝姓偵查員，並同步約談其女友陳梅慧，訊後謝員與陳梅慧搭車返北途中遭遇嚴重車禍，陳梅慧傷勢嚴重送醫不治。

事發當時當時一名37歲徐男開著租來的車輛，卻疑似沒有注意車前狀況，追撞謝員所乘坐的Uber，該車接著又再向前推撞4部車輛，現場一共6車撞成一團，Uber更因猛烈撞擊幾乎爛毀，看不出車型。

▲目擊者指出，租賃車無煞車高速撞陳梅慧的Uber(紅圈)。（圖／民眾提供）

徐男後車的胡男向《ETtoday新聞雲》表示，當時北上76.9K處先發生前四海幫角頭郝廣民車禍，導致後面已經回堵，大多數的車輛都往中線、外線開，他看到內線都是空的就往內線走，沒想到就看到前面撞車。

胡男說，當時下車想要上前幫忙，但是看到車輛冒煙，怕後續會起火就沒有靠近，等專業醫護人員來救人，以免造成二次傷害，於是在旁邊協助指揮交通，但有看到Uber的後擋風玻璃全碎，看到後座的謝員滿臉血，謝員還說，車內有人昏迷。胡男也說一旁的大卡車司機表示，徐姓駕駛根本沒有煞車就撞上去了。

胡男表示，對於外傳有陰謀論，這個可能還是要等調查以後才知道，也有可能是徐男半夜疲勞開車，或是看手機之類沒注意，就直接撞到前面的Uber。