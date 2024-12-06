助破黃子佼案！他反對陰謀論「但陳梅慧之死」太怪：沒想過這麼髒

▲陳梅慧。（圖／翻攝自陳梅慧臉書）

記者曾筠淇／綜合報導

陳梅慧是XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師，她4日凌晨從台中地檢署開完庭，北返途中在國道出車禍身亡。事件引發外界關注，作家李文成發文直言，他是一個反對陰謀論的人，但這起車禍真的太奇怪，「我始終相信這個世界是污穢的，但沒想過可以這麼髒」。

作家李文成在臉書上發文表示，陳梅慧調查的案件都引起社會關注，也是在陳梅慧的協助下，警方破獲黃子佼購買未成年影片，以及詐騙集團地下匯兌洗錢案，「因此使得她的喪生顯得迷霧重重」。

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李文成表示，他起初以為是陳梅慧座車不慎追撞前車，但現場發現，陳梅慧的座車才是被追撞的車輛，「她的座車被前後夾擊，讓坐在後座的陳梅慧當場離世。」他也無奈表示，「我始終相信這個世界是污穢的，但沒想過可以這麼髒」。

李文成強調，他絕對是反對陰謀論的人，可是陳梅慧的車禍事件實在太奇怪，「要有更多人關注，讓能調查的正義力量有後盾，隱身幕後的宵小有顧忌」。

貼文底下，也有不少網友表示，「說真的，就連過年期間的半夜兩點國道都不太可能會同時有六台車黏在一起了」、「太多的巧合，加起來就不是巧合了，這個就變成精心的設計」、「而且是半夜時刻！這個如果沒有查出來，真的不能服眾」、「我覺得，連我們這些外行人都覺得案情並不單純了，警方、檢調，都是專業人士，知道這應該沒那麼簡單，要釐清一些問題，所以已經在查了，只是還沒公開」。

針對此案件，最高檢察署邢檢察總長回應，目前已蒐集相關資料分案，並於今（6日）早上請新竹地檢署指派成立專案小組，詳查車禍原因，釐清相關疑慮，以安定民心，並請台灣新竹地方檢察署儘速將調查結果陳報台灣高等檢察署及最高檢察署。

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