「助人不是營利」檢察官淚憶陳梅慧　嘆：才約見面討論查虛幣

▲陳梅慧長期協助分析虛幣犯罪金流，堅持技術交流是為了幫助被害人不是用來營利。（圖／翻攝自陳梅慧臉書）

記者劉昌松／台北報導

XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧長期協助檢警追蹤犯罪贓款，確保民眾損失近百億元，結果被當成洩密案被告遭約談，返家途中車禍身亡，北部1名專精虛擬資產犯罪的檢察官聞訊難過到了極點，連著幾天為此掉淚，想起陳梅慧一心想幫助被害人，堅持「技術交流不是用來營利的」，痛心呼籲建立外部專業人士協助辦案的準則，避免協助辦案還要被追究洩密刑責。

陳梅慧過去參與援助跨國打擊詐騙犯罪，因而接觸到詐團經常使用的虛擬貨幣洗錢管道，為了幫被害人追回款項，專心研究虛幣金流分析技術，成為XREX交易所首席犯罪調查師，雖然XREX集團是民間營利機構，但也支持陳梅慧利用個人專長，協助司法單位。

1名擅長打擊電腦網路與虛擬資產犯罪的檢察官回憶，過去參與1場區塊鍊防制洗錢、資助恐怖主義以及反武力擴張的研討會時，發現陳梅慧開著筆電，正在做國內少人研究的虛幣金流分析，2人開始交換追查虛幣金流心得。

檢察官指出，雖然有很多程式可以用來追查虛幣金流，但在何時使用何種程式，以及該以什麼手法運用程式，仍然需要經驗判斷，在區塊鍊的世界中，不同的分析方式會出現不同的結果，影響犯罪偵辦及贓款追查，而陳梅慧的分析能力對檢警幫助很大。

這位檢察官表示，上禮拜才約了陳梅慧要見面，分享2人近來各自到國外參與研討會的心得，沒想到卻發生憾事，「我很久沒有掉眼淚了，但是這幾天我為了此事掉眼淚，真的很難過」。

對於陳梅慧車禍前一天，剛和警職男友因涉洩密案被台中地檢署約談結束，這名檢察官表示，不宜評論偵查中案件，但是科技及犯罪手法日新月異，警方在什麼情況下可以將案件情資交由外部專家協助分析，而不致於事後還要面對「洩密」的質疑，甚至被調查，必須要正視甚至制訂規則，以免讓認真想突破案件的執法同仁，在尋求外部專家協助時，還要事後被辦洩密。