分析「陳梅慧車禍」2關鍵　媒體人：追撞致死不可能僅一次撞擊

記者郭運興／台北報導

XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，因遭控洩密，4日凌晨從台中地檢署開完庭北返途中在國道車禍身亡，外界質疑死因恐不單純。對此，媒體人羅友志表示（6日）指出2關鍵，第一「有沒有被跟車」、第二「撞擊點分析」，陳梅慧坐在左後方，要追撞到精準致死，不可能是一次撞擊，如果有兩次以上撞擊點，就可以朝蓄意謀殺方向去辦。

羅友志直言，台灣戲劇那麼缺劇本，自己實在很難理解，台灣新聞、街頭俯拾皆是，「希區考克」如果在世，應該也自嘆不如。

羅友志認為，是不是殺人滅口，自己身為社會記者，不敢說完全不可能，只有靠竹檢了。

羅友志指出關鍵，第一「有沒有跟車」，一個沒煞、一個急煞，如果行車記錄器又剛好壞掉，怎麼辦？因此，除了GPS定位之外，基地台三角定位，也可以分析出細胞，這三台車上面所有手機一比對，就出來了，很簡單。

羅友志再指，第二「撞擊點分析」，國道警察可以立刻公布的結果，陳梅慧坐在左後方，要追撞到那麼精準致人於死，不可能是一次撞擊，如果左後方有兩次以上撞擊點，那就可以朝蓄意謀殺方向去辦了。

最後，羅友志強調，如果都沒有，這一切的巧合，就是天要幫這些亡命份子、金流犯罪。洗滌人心，看來賴清德是徒勞無功的，老天爺都要幫犯罪集團，你能奈何？

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▼金融犯罪首席調查師陳梅慧。（圖／翻攝自陳梅慧臉書）