民進黨發文釣出「青鳥」挺戒嚴　黃國昌：這是跟自由民主憲政宣戰

▲民眾黨立委黃國昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

南韓總統尹錫悅3日宣布戒嚴，指責反對派控制議會、同情北韓，並透過反國家活動癱瘓政府，歷經約6小時，4日凌晨宣布解嚴；但立院民進黨團卻附和戒嚴，遭大批網友批評後刪文。民眾黨團總召黃國昌4日表示，相信此事會帶給大家非常多啟發，特別是預防權力過度集中個人；至於有「青鳥」希望台灣戒嚴，黃國昌說，那是在跟台灣的自由民主憲政宣戰。

針對南韓臨時宣布戒嚴後，民進黨團發文似乎在挺戒嚴？黃國昌上午於立院受訪時回應，南韓昨天發生總統突然宣布戒嚴的事情，震驚了整個國際社會，也引發各界非常多的關心，所幸南韓國會即時召開會議，取消由南韓總統片面宣告的戒嚴。

黃國昌提及，「我相信這個事件會帶給大家非常多的啟發跟啟示，特別是預防權力過度集中在個人的手上，本來就是自由民主憲政重要的機制」，只有有效監督制衡權力，才能夠防止這種總統個人濫權的情況發生，以及確保真正民主自由。

黃國昌指出，相信昨晚在南韓發生的一切事情，都帶給大家非常深的啟示，當然也希望南韓的民主能夠持續正常運作，以及希望在南韓的友人，特別是我國僑胞的生活不要因此受到過度影響，一切安好。

至於現在有「青鳥」們希望台灣戒嚴？黃國昌說，以台灣走過來的歷史，如果有任何人主張台灣現在應宣告戒嚴的話，那其實是在跟台灣的自由民主憲政宣戰，「此時此地的台灣，我相信公民社會不會接受，也不會否認這樣的言論，更遑論這樣的行動。」