真正的翻牆！韓67歲國會議長「肉身阻擋」軍警　敲下議事槌阻止戒嚴

▲南韓國會議長禹元植「翻牆」進入國會，成功阻止戒嚴令實施。（圖／大韓民國國會議長室）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅昨（3）日晚間突襲式發布非常戒嚴令，未經同意不得集會、媒體須受戒嚴司管控，使朝野與民眾皆感到相當震撼。此時，戒嚴軍的直升機降落在國會議事堂前，準備闖入國會進行封鎖。對此，現年67歲的國會議長禹元植不顧警方層層封鎖，「翻牆」闖入國會，最後終於敲下議事槌，讓戒嚴令失效。

根據《韓聯社》，其實尹錫悅昨晚發布戒嚴時，禹元植才剛與吉爾吉斯總統扎帕羅夫（Sadyr Japarov）享用完晚餐，人待在議長公館裡休息，此時他從國會事務總長金敏基接獲緊急電話，這才立刻從首爾市龍山區漢南洞出發前往位於汝矣島的國會議事堂。

晚間10時56分，禹元植才剛抵達國會，不過卻因警方設置層層車壁而不得其門而入，最後他靈機一動，當著警護隊長的面，「翻牆」闖入國會，此景則是被警護隊長拿出相機拍攝。

進入到國會內部後，禹元植與其他幕僚和職員們仍聽到軍警闖入國會的聲音，於是他們只好前往某處避難。進入到國會大廈本廳以後，禹元植才於今（4）日凌晨發表記者會，「針對總統宣布非常戒嚴，國會將遵守憲法程序應對，請各位國民們相信國會，靜候佳音。」

4日凌晨0時30分，禹元植準備召開本會議，針對解除戒嚴令進行審議，過程中仍能聽到戒嚴軍砸碎窗戶闖入、以及幕僚們為了阻擋而與軍方爆發爭執的聲音，緊張情勢一觸即發。

所有國會議員們要求禹元植立刻開議，不過禹元植仍堅持要遵守程序，最後才終於在凌晨1時，以190票通過對於解除戒嚴令的議案。4日凌晨4時30分，尹錫悅召開國務會議，並決定依照國會議案，解除戒嚴。