民進黨刪文止血失敗！多家韓媒報導「台灣執政黨支持戒嚴」

▲南韓總統尹錫悅突襲戒嚴6小時，又因國會表決通過宣布解除。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

南韓總統尹錫悅3日宣布戒嚴，歷經6小時在4日凌晨解嚴；但立院民進黨團卻附和戒嚴發文，遭大批網友抨擊後刪文，並在今（4日）澄清「絕不支持戒嚴」。消息傳回南韓後，多家南韓主流媒體也紛紛報導此事，並直指民進黨「支持戒嚴」，是遭在野黨批評後才又迅速刪除。

立法院民進黨團昨晚發文表示，「南韓國會被親北韓勢力操控，南韓總統尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴。台灣立法院，藍白各種刪國防預算、違憲擴權、癱瘓大法官、惡修財劃法、恢復年改、鳥籠選罷法、N次阻擋小撲國安提案、百般刁難王義川就職。不要懷疑，Team Taiwan的我們，其實每分每秒、無時無刻都在抵抗世界等級的暗黑惡勢力侵蝕這個國家」，此文一出，引起軒然大波，民進黨隨後立即刪去貼文。

▲民進黨團發文惹議。（圖／翻攝王婉諭臉書）

對此，多家韓媒今（4日）也報導此消息，並紛紛在標題指「台灣執政黨發文支持戒嚴，隨後刪除貼文」。韓媒更提到，台灣與韓國都曾經歷戒嚴時期，民進黨甚至是在戒嚴期間成立，直到戒嚴解除後才成為合法政黨並取得執政權，如今卻疑似支持韓國的戒嚴，因而飽受批評。

▲多家韓媒報導民進黨「支持戒嚴」。（圖／翻攝自Google）

面對外界批評，民進黨團幹事長吳思瑤回應，這是他國內政，情況未明的狀況下在評論上都要避免造成社會誤解或是過度渲染，甚至引發對立。她強調，民進黨刪文撤下，就是表達立場，民主絕對不走回頭路，民主的問題用民主解決。民進黨書記長蔡易餘則指出，民進黨是在戒嚴時期成立的政黨，對於戒嚴對民主自由的破壞感受深刻，民進黨一定會堅持民主路線，絕不讓台灣走回頭路。