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時隔8年！南韓今晚「燭光集會」遍地開花　民眾高喊尹錫悅下台

▲▼ 南韓各地舉行燭光集會，要求尹錫悅下台。（圖／路透）

▲ 南韓各地民眾舉行燭光集會，要求尹錫悅下台。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合報導

南韓總統尹錫悅3日深夜無預警頒布緊急戒嚴令，為該國時隔45年首次戒嚴，雖在國會要求下於6小時後解除，仍引爆大批人民怒火。在野6黨已於4日下午向國會遞交總統彈劾案，全國各地示威民眾也紛紛上街參與「燭光集會」，要求尹錫悅下台。

《韓聯社》報導，這是自2016年南韓前總統朴槿惠彈劾案過後，時隔8年全國各地同時舉行燭光集會。光州在軍政府掌權下的緊急戒嚴時期曾經歷518民主化運動，4日晚間7時起舉行要求尹錫悅下台的集會，主辦方推估將有上千人參加。全羅南道順天、麗水等地在野團體也號召，在不同地點舉行譴責戒嚴的夜間燭光集會。

大邱東大邱站廣場、慶尚北道浦項竹島市場前4日上午由市民團體及勞工舉行要求尹錫悅下台的記者會，下午也舉行相關活動。釜山自4日下午起至下周初，每天在西面舉行要求尹錫悅即刻下台的市民集會。蔚山則由民主勞動組合自下午6時起，在樂天百貨前廣場舉辦譴責戒嚴及要求尹錫悅政權下台的集會。

▲▼ 南韓各地舉行燭光集會，要求尹錫悅下台。（圖／路透）

▲▼ 南韓各地舉行燭光集會，要求尹錫悅下台。（圖／路透）

▲▼ 南韓各地舉行燭光集會，要求尹錫悅下台。（圖／路透）

江原道的「尹錫悅政權下台江原運動本部」預計晚間7時起，在春川巨頭十字路口一帶舉行燭光集會；江陵地區由市民、勞動團體及政黨組成的團體則在國民力量黨議員辦公室前，舉行記者會高喊彈劾口號。濟州勞動、市民團體晚間7時將在濟州市廳前舉行燭光集會。

此外當天上午包括大田市、世宗市、忠清南道各地都舉行呼籲彈劾尹錫悅的集會，全羅北道全州、慶尚南道昌原等地也將舉辦集會。而在京畿道及仁川等首都圈，律師協會等各界紛紛發表聲明，首爾包括光化門廣場等各地今晚也有要求尹錫悅下台的燭光集會。

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