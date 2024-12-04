民進黨「戒嚴文」瘋傳　韓國網友傻眼：台灣人太瘋狂了

▲民進黨團發文惹議後，迅速刪文。（圖／翻攝王婉諭臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

南韓總統尹錫悅3日宣布戒嚴，歷經6小時在4日凌晨解嚴。期間，民進黨團發文附和戒嚴、護航尹錫悅的行為，雖然緊急刪文但仍引發爭議。民進黨PO文的截圖被轉至韓國論壇，讓不少韓國網友震驚，直言「不是國民黨，是民進黨，他們瘋了嗎？」

民進黨團昨晚（3日）發文表示，「南韓國會被親北韓勢力操控，南韓總統尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴。台灣立法院，藍白各種刪國防預算、違憲擴權、癱瘓大法官、惡修財劃法、恢復年改、鳥籠選罷法、N次阻擋小撲國安提案、百般刁難王義川就職。不要懷疑，Team Taiwan的我們，其實每分每秒、無時無刻都在抵抗世界等級的暗黑惡勢力侵蝕這個國家」，此文一出，引起軒然大波，民進黨隨後立即刪去貼文。

該截圖迅速被轉傳，韓國網友4日在韓國最大論壇「에펨코리아（fmkorea）」轉傳韓媒報導，文中除了民進黨全文之外，也附上民進黨刪文後的解釋「僅轉發國際資訊，並與國內政壇狀況進行對照，絕無支持戒嚴之意」，然而網友看到最初的文章仍不買單此說法。

韓國網友紛紛留言，「唉，你都經歷過蔣介石的戒嚴了」、「更糟的是直接刪除文章」、「搞什麼啊，你們這些瘋子」、「哇，台灣人太瘋狂了」、「這些白痴，即使經歷了近40年的戒嚴和鐵拳獨裁統治，他們仍然想從別國的愚蠢行為中分一杯羹」、「真是太搞笑了，他們竟然換了位置」、「民進黨是要求結束國民黨戒嚴的政黨，哈哈，但後來他們忘了所有的記憶，支持韓國戒嚴，哈哈」。

▼民進黨澄清貼文如下。（圖／翻攝自threads／民進黨立法院黨團）

