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民進黨性平部稱「預防勝於治療」　民眾黨痛批冷血：不孕症怎麼防？

▲▼針對代理孕母議題，民進黨性平部4日發文稱「預防勝於治療」、「應呼籲女性身體保健應從日常做起，而非以此為名綁架其他女性的子宮」等言論，使民眾黨團痛批冷血。（圖／民眾黨團提供）

▲針對代理孕母議題，民進黨性平部4日發文稱「預防勝於治療」、「應呼籲女性身體保健應從日常做起，而非以此為名綁架其他女性的子宮」等言論，使民眾黨團痛批冷血。（圖／民眾黨團提供）

記者袁茵／台北報導

立院衛環委員會將於5日審議「人工生殖法」部分條文修正草案，國健署態度忽然急轉彎，2日上午支持人工生殖跟代理孕母一起修法，下午卻說將代理孕母脫勾處理；民進黨性平部4日更點名民眾黨立委陳昭姿、國民黨立委陳菁徽「停止綁架我們子宮」、「預防勝於治療」、「女性身體保健應從日常做起」。對此，民眾黨團痛批，不孕症婦女要怎麼預防、治療，民進黨缺乏同理心，性平部冷血發言，充滿有權者的傲慢與壓迫。

民眾黨團4日晚間表示，民進黨性別平等事務部發文稱不孕症「預防勝於治療」，請問先天子宮病變、子宮肌瘤、車禍受傷摘除子宮的不孕症婦女，是要怎麼預防、怎麼治療？民進黨缺乏同理心，還為了政治利益，在不孕者傷口上撒鹽，說什麼子宮缺陷等問題「可以預防勝於治療，女性身體保健應從日常做起」，「多荒謬的言論！民進黨性平部這種冷血發言，充滿有權者的傲慢與壓迫！」

民眾黨團指出，民進黨堅持要將人工生殖法與代理孕母脫鉤處理，也就是只有單身女性與女女同志，可以請男性捐贈精子，以人工生殖方式孕育下一代；但陳昭姿、陳菁徽所推動的法案，是開放所有需要者，包含不孕症家庭、同志族群及單身女性，而民進黨版本只有子宮健全的女性能受惠，其他先天或後天子宮發育不全的，仍然被狠狠的排除在外。

民眾黨團提及，代孕法制化是為社會提供更多元的選擇，反之就是在剝奪他人的權利，「誰能決定誰的人生與命運？每個人都應該擁有身體自主權，包括能否選擇成為代理孕母。」在陳昭姿的版本中，要成為代孕媽媽，必須經過專業醫師的心理與身體評估，反智的民進黨性平部卻高傲的認為「有些女性無法獨立思考」、「可能被利誘或脅迫才去當代孕」。

民眾黨團稱，事實是代理孕母在國外不但合法代孕，也經常是利他的行為，許多人願意協助不孕症患者代孕，在台灣卻被民進黨汙名化，而代孕只要一天不法制化，就會讓許多家庭，被迫遠赴海外進行人工生殖，將代孕者、委託者、出生子女推向毫無保障的灰色風險地帶。

民眾黨團質疑，「民進黨為何變得如此迂腐倒退過去，過去他們也支持的，如今為何強烈反對？」不顧過去三次國家民調、無數場專家會議討論、民意也高度支持，恣意汙名化代理孕母，用政治力逼迫衛福部轉彎？

最後，民眾黨團強調，政治不能沒有人性，執政者再怎麼昨是今非、再怎麼冷血無情，也不該踐踏專業犧牲人民的幸福來暖自己，民進黨性平部缺乏性平意識，自以為是的阻礙立法、阻止人民完成想為人父母的渺小心願，「民進黨應該向不孕症患者及同志家庭道歉！」 

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