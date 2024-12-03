藍聲援反廢死遊行　民進黨團：國家沒有要廢死

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

2014年高雄一名女教師去買菜，卻遭人性侵並以鐵鎚敲擊殺害，如今案發10週年，民間團體3日於凱道舉辦「只有愛如故追思白玫瑰」遊行活動，國民黨立委也號召人民響應。民進黨團幹事長吳思瑤表示，在野黨不要再消費，大法官作出的憲判是死刑合憲，操作廢死是政治意圖，造成社會不安，沒有良知。

曾經拿下師鐸獎的退休女老師陳月妹，10年前開車到高雄左營的哈囉市場買菜，遭兇嫌劉志明殺害，當時事件震驚社會，案件纏訟將近10年，連續5次判處死刑，案經最高法院撤銷發回，今年五月更四審判決出爐，全案逆轉，法官引用憲判第8號，改判劉志明無期徒刑，褫奪公權終身，全案還可上訴。

針對國民黨參加今登場的廢死遊行，吳思瑤強調，對於釋憲結果，作為立委是要要趕快修法，完備法治，包括抑制可逃脫刑責、杜絕冤獄、強化建立終生監禁，不得假釋的制度，這才是讓犯罪者獲得應有的懲治，國家沒有要廢死，不要再把它拿來恐嚇人民，死刑是合憲的。

民進黨團書記長蔡易餘則說，大法官釋憲根本沒有廢死，死刑存，沒有反廢死的問題，至於大法官判決的內容，重點是要好好研究死刑應該要成立的要件下，哪些程序部分要注意，要有的配套措施，避免脫逃死刑，要有終身監禁的配套等，每一個都很重要，這是現在應該要做的事，而不是消費死刑議題。