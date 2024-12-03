數發部霸凌對話曝光！　徐巧芯爆司長辱罵下屬「混蛋」又拗買單

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

政府部門職場霸凌事件頻傳，國民黨今（3日）召開記者會，藍委徐巧芯揭露，數位發展部韌性建設司司長鄭明宗動輒以「混蛋」辱駡咆哮下屬，還無視規定強勢要公務員提供點心，導致公務員為了不違背法規而自掏腰包。國民黨呼籲行政院長卓榮泰盡快把各部會霸凌調查報告交出，並負責任的面對所有公務職場霸淩事件。

徐巧芯在記者會上拿出群組對話截圖表示，鄭明宗在內部溝通時充斥著辱駡，把粗口當成口頭禪，動輒以「混蛋」兩字評價公務人員。甚至要公務員自己打「叉」，可憐的公務員只能在群中發打叉圖來自我羞辱，截圖顯示，鄭明宗群組中發「改我的指示有來說明請示嗎？混蛋！」還有「混蛋！11點我在哪裡？」等對話，顯示鄭以侮辱性字眼對待下屬並非一朝一夕。

徐巧芯感嘆，過去這些公務人員遭霸凌多半敢怒不敢言，但在勞動部公務員輕生後，很多公務員站出來向民代陳情。最近立法院要進行考試院正副院長及考試委員被提名人的質詢，被提名人應對於如何讓公務員在升遷過程中受到保障，以及在工作中不受到長官的霸淩，做出具體回應，如果被提名人無法回應，就代表不合格，國民黨會把霸淩事件該如何處置，作為審查考試院人事的重要標準。

桃園市議員、國政基金會副執行長凌濤則補充，除了言語上的霸淩，鄭明宗還涉及「任性自肥」，變成「拗點心達人」，原本規定開會便當或點心擇一提供即可，鄭明宗卻無視已經有會議便當，還強勢要求公務員要再提供點心，導致公務員為了不能違背法規，只能默默自掏腰包買單。

「數位部的會議重點難道是在點心嗎？」凌濤質疑，數位部今年的預算高達149.06億，過去大家知道數位部最讓人記憶深刻的政績就是外送線上賣麵線，現在又要吃便當加點心，納稅人的錢難道是叫你來吃飯的嗎？

另，凌濤也說，數位部的霸淩導致公務員降調離開創新高，韌性建設司30人中，半年內有高達4位公務員選擇離去，離職率高達13％。還有人寧願從九職等降調為七職等，拋棄過去4年的年資累積，原因就在於若繼續待下去，對自己的身心靈都可能造成嚴峻的影響。

國民黨發言人楊智伃表示，臉書社團「公務之聲靠北電臺」在11月22日時就已經有相關爆料，但數位部連基本的數位輿情都沒辦法掌握，到底是尸位素餐還是麻木不仁？行政院長卓榮泰說一週內要調查，到底結果出來了沒？不是無能擺爛就可以無限拖延，呼籲民進黨盡快把調查報告交出，並負責任的面對所有部會發生的霸淩事件。

