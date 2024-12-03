草屯鎮長補選　藍徵召簡賜勝回鍋、綠派蔡銘軒「拋消費券2千元」

▲議員蔡銘軒。（圖／記者高堂堯翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

草屯鎮長簡景賢日前猝逝，鎮長遺缺將於1月18日辦理補選投票，國民黨徵召無黨籍南投縣議員簡賜勝「回鍋」參選，民進黨今（3日）則徵召議員蔡銘軒，草屯鎮長補選將呈現傳統藍綠對決模式。

依據民進黨「公職候選人提名條例」，鄉鎮市長屬第四類公職候選人，由縣市黨部辦理提名。南投縣黨部經過人選徵詢及多方考量後，決定徵召提名現任議員蔡銘軒。

蔡銘軒表示，突如其來的補選，黨內同志的勸進，面對草屯鎮的關鍵時刻，決定接受徵召，參選草屯鎮長一職。感謝洪國浩前鎮長、張國鑫董事長、羅美玲委員、廖志城鎮長、陳翰立鄉長、劉啟帆鄉長，及黨內議員、黨部執評委們，百忙之中抽空前來加油。

蔡銘軒指出，在這個充滿挑戰的時刻，自己深感責任重大，願意肩負起這份使命，為草屯鎮的未來打拚。自己承諾以草屯鄉親的需求為優先，爭取中央資源來建設草屯，推動民眾所需之公共建設與社會福利，讓草屯成為福利大鎮煥然一新。

蔡銘軒表示，草屯是他成長的地方，也擔任草屯商圈理事長多年，這幾年也一直在協助草屯店家轉型、青年創業，疫情後深知店家經營不容易，雖然跟簡景賢鎮長政黨不同，但只要是為了草屯好的福利政策，一定會延續下去，原簡景賢鎮長提的消費卷600元，將來會提高到2000元實際幫助草屯店家，還利於民。

蔡銘軒指出，他擔任民意代表以來，處理過民眾突發意外的案件，有感於意外不知何時會發生，若家中支柱或經濟來源突變，造成民眾恐慌不知所措，所以將來會為草屯鎮民投保團體意外險，讓民眾家庭突發狀況時，能及時獲得有效的資源幫助。

蔡銘軒強調，自己深刻了解這片土地的需求與挑戰，承諾未來當選以後，將秉持推動透明、務實的施政理念，來建設咱ㄟ草屯。這是一場攸關草屯未來的重要選舉，將以堅定的信心和務實的行動，爭取每一位鄉親的支持，讓草屯邁向更美好的明天。