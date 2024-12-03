在野卡考委「考試院鬧空城」　翁曉玲嗆：沒考委的考試院就是違憲

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

上會期中在野黨卡關考試院人事案，致使本屆考試院出現空窗期，嚴重衝擊國考辦理，為使舉辦國考事項運作不受影響，考試院於第13屆最後一次院會中修改規定，讓剩下的3部級首長仍可開會。藍委翁曉玲今（3日）質詢時表示，沒有考委的考試院就是違法、違憲，考試院的做法相當愚蠢且錯誤，完全架空考試委員。考委被提名人王秀紅則強調，為了避免影響考生權益，目前的安排是基於過渡時期的必要權宜措施。

第13屆考試委員任期於8月31日屆滿，但當時朝野為NCC人事案僵持不下，較無爭議的考試院人事案也「掃到颱風尾」一起卡關。9月起考試院無正副院長及考試委員，第一波受衝擊的就是明年1月的3項國考，初估超過3萬民眾應考權益受損，為不影響考生，考試院也修改院會規定，剩3部級首長仍可開會決議。

總統賴清德五月底提名考試院正副院長周弘憲、許舒翔「綠藍配」及七位考試委員邱文彥、鄧家基、王秀紅、呂秋慧、柯麗鈴、黃東益、伊萬．納威，政治光譜跨越藍綠白，並咨請立法院同意。立法院今（3日）召開全院委員會，繼續審查考試委員提名人人事。

翁曉玲質詢時詢問，考試院委員八月底已經卸任，還可以開會嗎？王秀紅回應，為了避免影響考試權益，卸任前有修改議事規則跟考試院會組成。

翁曉玲質疑，考試委員是考試院核心主體，沒有考委的考試院就是違法、違憲。只有院會規定三個部會首長出席會議，但應該還是考試委員為主，如果考試院不需要考試委員，只需要部會首長做成決議，我一直在思考，今天審查考委目的是什麼？王秀紅則回應，這是不得已的措施。

翁曉玲不滿表示，反正民進黨覺得考試委員不通過也沒關係，三級機關首長就可以主持了，就跟NCC還有大法官一樣在運作，民進黨根本不在乎人事通不通過。

對於王秀紅強調這是必要措施，翁曉玲批評，這是錯誤且愚蠢的作法，證明考試委員一點都不重要，真的非常遺憾，自己過去跟考試院秘書長嚴正說過這是違憲、違法的，完全架空考試委員。

翁曉玲再質疑，現在沒有考試委員的考試院不能運作嗎？還是可以，那為什麼要花公帑聘考委，非常糟糕也不適當，考選部長自己提案，部會首長拍手就可以通過，哪需要考委？

王秀紅強調，目前的安排是基於過渡時期的權宜措施，目的是保障國考與公務人員權益的正常進行，過去考試院多以合議制進行決策，極少依賴投票。