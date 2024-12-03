「千古以來殺人償命」王世堅爆氣反廢死　民眾狂噓：那你回去講

▲民進黨立委王世堅出席「追思白玫瑰」活動，並慰問被害人丈夫張介能。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

今（3日）是師鐸獎女教師命案發生10週年，也是憲法法庭死刑釋憲出爐後，首件凶手逃死的案件。被害者家屬與相關團體發起「1203白玫瑰運動」，下午近500人上街頭呼籲修法保障被害人及家屬權益，並表達「拒絕廢死派大法官」等訴求，民進黨立委王世堅特地到場支持，他致詞時表示，千古以來殺人償命，誰來照顧被害人的人權，只有被害人有原諒的權利，不分政黨都要出來發聲，否則法治會崩解。但台下群眾卻鼓譟，「那你回去講啊！」遭到活動主持人制止。

白玫瑰運動於今天下午1點在凱達格蘭大道登場，師鐸獎女教師命案受害者丈夫張介能、新北割喉案的楊爸爸，以及台南殺警案、土城毒駕殺警案的家屬預計都將到場發言，國民黨立委吳宗憲、洪孟楷、羅智強、牛煦庭、游灝、林沛祥、黃建賓等人也到場聲援。

王世堅致詞表示，優秀的陳老師在10年前的今天遭到搶劫、性侵的殘害，大家一起站出來，跟政黨無關，但跟人性的善惡息息相關，希望大家一起站出來，藉著微薄的力量能夠喚起社會的良善。

王世堅說，被害人訴求很簡單，還給他們公道，有這麼困難嗎？現行體制對加害人是何等的呵護，對被害人是何等的殘害，「我在司法委員會提案，就是要限縮這筆費用，每年有15億元法扶預算，這15億元有86%都用在幫加害人申請強制辯護律師，有的辯護甚至可以請三位，都是國家出錢，只有14%用在被害者身上，加害人可以獲得國家補助，這樣公平嗎？」

王世堅提到，前總統馬英九簽了兩個公約後，有聲音說政府政策即便改朝換代，應該延續，可是各位，善良正義才應該被延續，這些不公不義的邪惡應該立刻停止、消除，沒有廢死這回事，什麼罪就要什麼罰，罪與罰一定的比例，當罪大惡極、罪無可赦的時候，就該殺人償命對不對？不該把簡單的事複雜化，一加一等於二、七七四十九、九九八十一，同樣的，什麼罪什麼罰、殺人償命，這是最簡單的。

「加害者有人權，那誰要來照顧被害者的人權？」王世堅指出，只有被害人有原諒的權利，不分政黨都要出來發聲，否則法治會崩解，政府不可以把武器都收走，我們都信賴政府，當家人朋友受到侵害時，政府要幫忙找回公道，若一直縱容加害人，現在有37位殺人狂，還要繼續維護的話就是假仁假義！不要說加害人悔過給他一次機會，那誰給被害人機會？被害人已經被殘害！已經沒機會！執行死刑後讓加害人到地下去悔改，不要回到一百年前回到美國西部時每人一把槍，還要被害家屬自己去討回公道，人性的善惡，最起碼的公道要靠每個人來維護，遏制慷被害人之慨的偽善。