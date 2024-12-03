【廣編】老協珍攜手七度摘星頤宮中餐廳　宅在家也能享受米其林三星年菜家宴

▲頤宮中餐廳行政主廚陳偉強提供技術指導，老協珍推出全新風味的「福州鮑魚佛跳牆」。

圖、文／老協珍提供

佛跳牆領導品牌「老協珍」今（2024）年與7度榮獲米其林三星榮耀的「頤宮中餐廳」強強聯手，以「舌尖上的頤宮，家宴中的老協珍」為主題，將傳統家宴美味與經典粵菜手藝完美融合，隆重呈獻「福州鮑魚佛跳牆」與「廣東老火例湯」兩道珍稀逸品，今年農曆春節，老協珍邀您一同品嚐米其林三星主廚的精湛手藝，在家享受極品珍饌的年節美味。

由頤宮中餐廳行政主廚陳偉強提供技術指導，耗費多時，老協珍推出全新風味的「福州鮑魚佛跳牆」，提起佛跳牆，鮮少人知道源於古都福州，歷經數百年傳承，至今依然被視為年節圍爐的必備珍品。福州式佛跳牆重視湯頭，此次特別選用老母雞、金華火腿等食材，以慢火熬成金黃色頂湯，再搭配南非五頭鮑魚，佐以干貝、豬腳、蹄筋、排骨等精選食材，每一口都是傳統料理的風味延伸。老協珍與頤宮中餐廳也希望藉由此次雙品牌攜手，打造「一鍋煲湯傳情意」的幸福理念，特別推出「廣東老火例湯」，傳承廣式例湯文化的豐富內涵，將多種頂級食材以慢火精萃，熬煮出層次豐富的上湯，賦予其現代奢華的高雅韻味。

老協珍營運長丁懿娸表示：「老協珍每年在嚴選食材與創新開發持續的突破，相信將使『圍爐文化』提升至不同層級，讓您在家宴客也能輕鬆體驗米其林三星餐廳的頂級料理。」

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