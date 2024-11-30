賴清德首度出訪友邦　華航專機米其林加台南餐點菜色曝光

▲總統賴清德開啟「繁榮南島 智慧永續」之旅。（圖／翻攝自YouTube／賴清德）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（30日）啟程展開為期7天6夜的「繁榮南島、智慧永續」之旅，除將訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國、帛琉等友邦外，還將過境夏威夷、關島。華航特別規劃專屬餐點，菜色包含米其林三星餐館「頤宮」的豆豉椒排骨滑雞煲仔飯、知名烘焙坊「陳耀訓」的茉莉綠茶香橘麵包，還有「台南味」的蝦仁肉圓、麻豆碗糕等。

此行前往夏威夷的機上餐，華航特別準備了傳統辦桌美食白灼明蝦、萬巒豬腳、泡菜組成的「寶島拼盤」，主菜則是來自米其林三星「頤宮」的豆豉椒排骨滑雞煲仔飯、「米香」的乾燒明蝦佐翠綠菜飯、紅酒芥末籽醬美國Choice菲力牛排佐洋芋等，三種可供選擇。搭配知名烘焙坊「陳耀訓」的茉莉綠茶香橘麵包。

甜點則有寶島季節鮮果盤，冰淇淋則有五桐號百香果綠茶凍冰淇淋、哈根達斯香草冰淇淋可供選擇。點心部分則有蝦仁肉圓、麻豆碗粿以及和牛起士堡。

稍作休息後，早餐則有瑤柱冬菇雞肉粥、香煎鮭魚佐松露炒蛋滿福堡可供選擇，另外麵包部分，則有陳耀訓烘焙坊的雲感紫米麵包、軟式法國麵包等。

接著夏威夷飛往馬紹爾群島機上餐，則提供夏威夷當地佳餚，有夏威夷安格斯牛蛋飯、卡魯瓦烤豬飯；甜點與冰淇淋部分，有夏威夷豆巧克力、鳳梨雪酪、哈根達斯冰淇淋等。

馬紹爾群島飛往關島的機上餐部分，前菜是由黑羽油雞腿、旨味百靈菇、珍味螺肉、芥末章魚、蜜汁煮番茄組成的五味拼盤；主菜二選一，分別是府城蝦仁飯、鹿兒島A5和牛燒肉飯。

在關島飛往帛琉部分，則有波士頓龍蝦白醬義大利麵、碳烤黑胡椒牛排佐洋芋；甜點有五桐號的抹茶紅豆Q心銅鑼燒、熱帶水果汁等。最後一趟飛回台北的旅途，前菜是煙燻鮭魚佐舒肥雞肉沙拉當前菜，主餐則是二選一，分別是台味排骨香腸肉燥飯與私房蒜香舒肥鮑魚炒米粉。

▼總統賴清德出訪南太友邦之旅，機上菜單曝光。（圖／記者陶本和攝）

