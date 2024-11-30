小孩養大就離婚　「不到婆家過年」能去哪？網給1建議：最好的選擇

▲有些人會趁著寒假、春節期間出國玩。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／曾筠淇報導

一年又快過完了，近日有網友發文表示，她和丈夫感情不好，不想要回婆家過年，但是她又怕自己如果沒去，婆婆會在孩子面前說她壞話，「過年期間大家有獨處好建議嗎？找個飯店自己過年？」貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文拋問，「請問大家如何做到不回婆家過年？」她今年很想要有不回婆家過年的勇氣，「但三個小孩沒辦法」，而且她擔心自己若不在場，婆婆會在孩子面前說她的壞話，進而影響孩子們對她的看法。

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原PO透露，她的孩子都在國小階段，而夫妻感情並不融洽，形同假面夫妻，婆婆經常在孩子面前說她的壞話，而她的丈夫也不支持她，「現在就是合作養小孩，等孩子長大就會分開吧，走一步算一步。」如果她不想回婆家，也不打算回娘家，過年期間有什麼獨處的好建議嗎？找個飯店過年？

貼文曝光後，底下不少網友都建議，「很簡單，幫他們安排出國，然後我們自己也出國，大家錯開出國地點和時刻就好啦」、「出國玩！國內輕旅都不錯」、「自己待在家或安排出國」、「出國是最好的選擇」、「經濟條件上許可帶小孩旅行，經濟無法那就自己獨旅」、「小孩帶著，出國旅行」、「出國旅遊，給自己放假」。

還有網友回應，「感情不好、先生也不挺你，那就沒必要演戲了，反正婆婆都在小孩面前說你壞話了，有差過年這一次嗎？從這次開始不要回婆家過年，不需要任何理由」、「日久見人心，你怕小孩怎麼看你，私底下跟小孩談開就好，告訴小孩你去那兒真的不快樂」、「小孩會判斷好壞，如果聽到的跟感受不同時，也不會相信阿嬤」。